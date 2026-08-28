Потяги по всій території України добу поспіль затримуються через безперервні атаки Росії у Київській області.

Про це повідомляє компанія Укрзалізниця.

Запізнення потягів Укрзалізниці 28 серпня

В Україні триває ліквідація наслідків тривалих повітряних тривог та ворожих обстрілів на Київщині. За інформацією Укрзалізниці, відставання рейсів від графіка поступово зменшується, однак затримки по всій країні відчуватимуться ще щонайменше добу.

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Усі поїзди далекого сполучення продовжують курсувати за своїми маршрутами.

На окремих рейсах пасажирів довозять до кінцевих точок із пересадками. Це дасть можливість прискорити оборотність локомотивів і вагонів, щоб швидше стабілізувати розклад.

Суттєві відхилення від графіка спостерігатимуться під час курсування з Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Перемишля.

До ранку суботи, 29 серпня, платні зали очікування доступні безкоштовно. Пасажири можуть зарядити гаджети, зігрітися та випити чаю. У разі оголошення повітряної тривоги необхідно пройти до укриття, де залізничники нададуть актуальну інформацію про рейс.

Для пасажирів рейсів, які затримуються понад п’ять годин, Укрзалізниця спільно з World Central Kitchen організувала видачу перекусів.

Актуальні дані щодо затримок рейсів оновлюються на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua та надсилаються у сповіщеннях у офіційному застосунку перевізника. Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями протягом дня.

Які потяги Укрзалізниці затримуються

За даними Укрзалізниці, близько 85 потягів по всій країні затримуються через затяжні повітряні тривоги та російські атаки в Київській області. Затримки становлять від 15 хвилин до понад 12 годин.

Серед них такі потяги:

№70/129/131 Полтава-Півд. → Мукачево: затримка +12:36 (прогноз прибуття 00:46);

№70/129/131 Кременчук-Пас. → Пшемисль Головний: затримка +12:36 (прогноз прибуття 00:30);

№70/129/131 Кременчук-Пас. → Мукачево: затримка +12:36 (прогноз прибуття 00:46);

№43/44 Дніпро-Головний → Івано-Франківськ: затримка +11:34 (прогноз прибуття 20:32);

№160/267 Івано-Франківськ → Київ-Пас.: затримка +10:34 (прогноз прибуття 17:50);

№15/143 Суми → Рахів: затримка +10:13 (прогноз прибуття 20:54);

№13/14 Київ-Пас. → Солотвино-1: затримка +9:56 (прогноз прибуття 20:46);

№7/8 Харків-Пас. → Одеса-Головна: затримка +8:39 (прогноз прибуття 15:21);

№51/52 Пшемисль Головний → Київ-Пас.: затримка +8:16 (прогноз прибуття 17:18);

№763/764 Одеса-Головна → Київ-Пас.: затримка +7:56 (прогноз прибуття 16:01);

№93/94 Хелм → Харків-Пас.: затримка +7:51 (прогноз прибуття 20:19);

№147/148 Житомир → Одеса-Головна: затримка +7:51 (прогноз прибуття 16:18);

№93/94 Харків-Пас. → Хелм: затримка +7:36 (прогноз прибуття 18:23);

№15/143 Харків-Пас. → Чернівці: затримка +7:22 (прогноз прибуття 16:31);

№121/122 Київ-Пас. → Миколаїв Пас.: затримка +6:42 (прогноз прибуття 12:50);

№81/82 Київ-Пас. → Ужгород: затримка +6:36 (прогноз прибуття 19:02);

№45/46 Харків-Пас. → Ужгород: затримка +6:27 (прогноз прибуття 13:18);

№715/716 Пшемисль Головний → Київ-Пас.: затримка +6:09 (прогноз прибуття 16:09);

№113/114 Харків-Пас. → Ужгород: затримка +5:56 (прогноз прибуття 12:47);

№95/96 Київ-Пас. → Рахів: затримка +5:56 (прогноз прибуття 15:54);

№29/30 Київ-Пас. → Ужгород: затримка +5:53 (прогноз прибуття 13:43).

27 серпня повідомлялося, що сталося суттєве зміщення в графіках руху потягів Укрзалізниці через атаки реактивних дронів та загрозу балістики, після чого всі платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними.

Майже безперервні атаки на Київщину тривають вже другу добу. Російські війська застосовують реактивні безпілотники малими групами, щоб паралізувати роботу в Києві та області.

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