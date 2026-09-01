Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова зізналася, що через постійні російські атаки на Київ більше не спить у ліжку, а облаштувала собі місце для сну у ванній кімнаті готельного номера, оскільки вважає її більш безпечним місцем.

Про це Матернова розповіла у дописі у Facebook, згадуючи чергову масовану атаку РФ на столицю.

Матернова про атаки РФ на Україну

За її словами, минулої ночі після 02:00 у Києві знову пролунали сирени. Спочатку вона перейшла з ванної до укриття, а згодом у місті почали лунати вибухи.

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Дипломатка зазначила, що російські війська били балістикою, крилатими ракетами, а також великою кількістю ударних безпілотників.

Матернова нагадала, що внаслідок обстрілу загинули 12 людей. У столиці, за її словами, росіяни навмисно атакували залізничне депо. Там загинули семеро людей, шестеро з яких були працівниками залізниці.

Також під удар потрапив Бориспіль. Там пошкоджено житлові будинки та підприємства. Серед постраждалих є діти.

Крім того, РФ атакувала прикордонний перехід Орлівка в Одеській області, який сполучає Україну з Румунією.

Посолка ЄС звернула увагу, що російські удари дедалі частіше спрямовані на інфраструктуру, яка забезпечує функціонування країни — залізницю, підприємства, логістичні об’єкти та прикордонні переходи.

— Я втомилася. Іноді мені страшно. Але я не скаржуся. Київ — моя місія, — наголосила Матернова.

Вона додала, що попри постійні атаки не шкодує про своє рішення працювати в Україні. Дипломатка зазначила, що любить Київ і захоплюється Україною.

Водночас Матернова підкреслила, що інтенсивність російських атак стає надзвичайно важкою для людей.

— Люди виснажені. Міста виснажені. Вся країна живе в постійному стресі, — зазначила вона.

За словами посолки, українцям не потрібно вкотре нагадувати про необхідність бути стійкими, адже вони демонструють її щодня. Натомість, наголосила Матернова, людям потрібно дати можливість просто спати.

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