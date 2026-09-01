В Україні у вересні 2026 року продовжують діяти державні програми підтримки сімей із дітьми. Розмір допомоги залежить від виду виплати, віку дитини, доходів та статусу родини.

З 1 вересня основні соціальні стандарти не змінюються. У 2026 році прожитковий мінімум на одну особу становить 3 209 грн. Для дітей віком до шести років він встановлений на рівні 2 817 грн, а для дітей від шести до 18 років — 3 512 грн.

Виплати на дітей з 1 вересня 2026 року

Після народження дитини один із батьків або опікун, з яким вона постійно проживає, може отримати одноразову допомогу в розмірі 50 тис. грн. Такий розмір виплати діє для дітей, народжених із 1 січня 2026 року.

Зараз дивляться

Окремо передбачена щомісячна допомога для догляду за дитиною до одного року. У 2026 році її розмір становить 7 тис. грн, а для дитини з інвалідністю — 10,5 тис. грн на місяць.

Виплату можуть отримувати також родини дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився один рік.

Для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами у 2026 році розраховується виходячи із суми 7 тис. грн на місяць.

Зазвичай допомога надається за 126 календарних днів — 70 днів до пологів і 56 після них.

У разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей післяпологовий період становить 70 днів. Для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплата передбачена за 180 календарних днів.

У вересні продовжує діяти програма Пакунок малюка. Батьки можуть отримати натуральний набір речей для новонародженого або грошову компенсацію.

У 2026 році її розмір становить 8 451 грн, тобто три прожиткові мінімуми для дітей віком до шести років. За компенсацією можна звернутися не пізніше ніж через 12 місяців із дня народження дитини.

Також із 2026 року Пакунок малюка можна замовляти ще до народження дитини — з 36-го тижня вагітності.

Батьки або інші законні представники, які після досягнення дитиною одного року виходять на роботу на повний робочий день, можуть оформити допомогу єЯсла.

У 2026 році її розмір становить 8 тис. грн на місяць на кожну дитину, а для дітей з інвалідністю — 12 тис. грн. Виплату призначають із місяця, наступного після досягнення дитиною одного року, і по місяць досягнення нею трирічного віку включно.

Якщо звернутися протягом шести місяців після виникнення права на допомогу, виплату можуть нарахувати за попередній період — із місяця після першого дня народження дитини, але не раніше січня 2026 року.

Допомога одиноким матерям у вересні

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям визначають індивідуально — як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Таким чином, максимальний розмір виплати у 2026 році становить:

2 817 грн — на дитину до шести років;

3 512 грн — на дитину від шести до 18 років;

3 328 грн — на дитину від 18 до 23 років, якщо вона продовжує навчання за денною або дуальною формою.

Допомога для повнолітніх дітей виплачується до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Водночас під час призначення виплати враховують не лише доходи сім’ї, а й передбачені законодавством критерії щодо зайнятості працездатних членів родини.

Аліменти на дітей у вересні

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2026 році це:

1 408,50 грн — для дитини до шести років;

1 756 грн — для дитини від шести до 18 років.

Максимальний розмір аліментів на одну дитину становить десять прожиткових мінімумів: 28 170 грн для дітей до шести років та 35 120 грн — від шести до 18 років.

Конкретний розмір аліментів залежить від домовленості між батьками або рішення суду.

Виплати опікунам та піклувальникам

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, становить до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальна сума у 2026 році становить:

7 042,50 грн — на дитину до шести років;

8 780 грн — на дитину від шести до 18 років.

Якщо йдеться про дитину з інвалідністю, допомога може становити до 3,5 прожиткового мінімуму:

9 859,50 грн — для дітей до шести років;

12 292 грн — для дітей від шести до 18 років.

Якщо дитина отримує пенсію, аліменти, стипендію або інші виплати, розмір допомоги опікуну визначають з урахуванням таких надходжень відповідно до встановлених правил.

Допомога дітям з інвалідністю

Мінімальний розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю у 2026 році становить 1 816,50 грн.

Фактична сума виплати може бути більшою, оскільки залежить від віку дитини, встановленої підгрупи інвалідності та права на надбавку на догляд.

Виплати багатодітним сім’ям

Багатодітним родинам у вересні продовжують виплачувати по 2 100 грн на місяць на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку включно.

Допомога не залежить від доходів чи майнового стану сім’ї. Водночас її не призначають, якщо на момент звернення родина вже отримує базову соціальну допомогу.

Виплати на дітей ВПО

Допомога на проживання для дітей зі статусом ВПО становить 3 тис. грн на місяць. Для дорослих ВПО розмір виплати становить 2 тис. грн.

У 2026 році уряд розширив можливість отримувати допомогу для дітей з числа ВПО незалежно від доходу родини. Водночас право на призначення та продовження виплат визначається відповідно до умов урядового порядку.

Муніципальна няня

У 2026 році продовжує діяти програма Муніципальна няня, яка дозволяє визначеним категоріям сімей отримати компенсацію за послуги з догляду за дитиною.

Розмір компенсації залежить від фактичної кількості годин догляду та погодинного розміру мінімальної зарплати, але не може перевищувати встановленої державою граничної суми.

50 тис. грн для дітей, які повернулися в Україну

Одноразову підйомну допомогу в розмірі 50 тис. грн можуть отримати діти, які повернулися, зокрема, з тимчасово окупованих територій, після депортації або примусового переміщення.

Кошти надаються на кожну дитину окремо незалежно від того, повернулася вона самостійно чи разом із дорослими.

Пакунок школяра у вересні

У 2026/2027 навчальному році продовжує діяти програма Пакунок школяра. Вона передбачає одноразову виплату 5 тис. грн на кожного першокласника.

Допомогу може оформити один із батьків або інший законний представник. Якщо у родині двоє чи більше дітей ідуть до першого класу, 5 тис. грн виплачують на кожну з них.

Заяву можна подати через застосунок Дія або звернувшись до Пенсійного фонду. Кошти мають цільове призначення — їх можна використати на товари, необхідні дитині для навчання.

При цьому безпосередньо з 1 вересня 2026 року запроваджується ще одна форма державної підтримки дітей: усі учні 1–11 (12) класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, мають отримувати безоплатне гаряче харчування.

На програму для вересня–листопада держава передбачила понад 7,4 млрд грн.

Водночас в Україні розширили можливості Дія.Картки. Відтепер державну допомогу для догляду за дитиною до одного року та компенсацію за програмою єЯсла можна отримувати на єдиний спеціальний рахунок Турбота про дитину.

До речі Факти ICTV писали, як відкрити рахунок Турбота про дитину.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.