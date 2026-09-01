Європейський Союз шукає додаткові ракети-перехоплювачі для української протиповітряної оборони, зокрема, у країнах поза межами ЄС.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Дипломатична служба Європейського Союзу.

Україні потрібно більше ракет ППО

За її словами, липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення України. Росія, зазначила Каллас, продовжує посилювати атаки, прагнучи завдати якомога більшої шкоди українцям.

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Каллас наголосила, що однією з головних проблем України залишається дефіцит засобів для знищення повітряних цілей.

Деякі європейські держави мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких спливає. ЄС закликає розглянути можливість передачі таких боєприпасів Україні, де вони можуть бути використані для захисту цивільного населення від російських атак.

Водночас Європейський Союз веде переговори не лише з державами-членами. За словами Каллас, представники ЄС працюють із країнами за межами блоку, намагаючись знайти додаткові запаси ракет-перехоплювачів для української ППО.

Каллас визнала, що такі переговори є складними, однак робота в цьому напрямку триває.

Паралельно ЄС працює над довгостроковим рішенням — створенням власних європейських ракет-перехоплювачів.

Каллас зазначила, що відповідні розробки ведуться у співпраці з Україною.

Європа прагне не лише знайти доступні боєприпаси для української ППО зараз, а й наростити спроможності з виробництва перехоплювачів у майбутньому.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що РФ суттєво наростила застосування реактивних БпЛА і продовжить збільшувати їхню кількість.

Також повідомлялося, що Сили оборони вже отримали перший український реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. У Міноборони повідомляли, що він призначений для боротьби зі швидкісними повітряними цілями, зокрема реактивними безпілотниками.

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