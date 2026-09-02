На Київщині погіршилася якість повітря: де зафіксували забруднення
- У двох населених пунктах на Київщині тимчасово погіршилася якість повітря.
- Мешканцям рекомендують зачинити вікна та менше перебувати на вулиці.
- Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону.
У Київській області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря в Іванкові та Борисполі.
Про це 2 вересня повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Забруднення повітря на Київщині 2 вересня
За даними моніторингових постів, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил, концентрація якого перебуває на помірному рівні. Він може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання, зокрема у людей, чутливих до подразнення дихальних шляхів.
До нормалізації показників фахівці рекомендують мешканцям:
- тримати вікна зачиненими;
- за можливості не перебувати тривалий час на вулиці;
- пити достатню кількість води;
- якщо є очищувач повітря — увімкнути його на максимальну потужність.
Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг, перевищення допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі не виявили.
Також у регіоні рівень гамма-випромінювання залишається в межах природного фону.
Станом на 2 вересня стан повітря контролюють на 15 пунктах спостереження у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, Іванкові, Великій Димерці та селі Підгірці Обухівського району.
Водночас пост спостереження в Узині тимчасово не працює через відсутність електропостачання.