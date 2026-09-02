У Київській області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря в Іванкові та Борисполі.

Про це 2 вересня повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Забруднення повітря на Київщині 2 вересня

За даними моніторингових постів, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил, концентрація якого перебуває на помірному рівні. Він може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання, зокрема у людей, чутливих до подразнення дихальних шляхів.

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До нормалізації показників фахівці рекомендують мешканцям:

тримати вікна зачиненими;

за можливості не перебувати тривалий час на вулиці;

пити достатню кількість води;

якщо є очищувач повітря — увімкнути його на максимальну потужність.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг, перевищення допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі не виявили.

Також у регіоні рівень гамма-випромінювання залишається в межах природного фону.

Станом на 2 вересня стан повітря контролюють на 15 пунктах спостереження у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, Іванкові, Великій Димерці та селі Підгірці Обухівського району.

Водночас пост спостереження в Узині тимчасово не працює через відсутність електропостачання.

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