Російські війська вночі та вранці 2 вересня продовжили атакувати українські регіони.

В Одесі під ударом опинилися житловий будинок, навчальні заклади, бізнес-центр та інша інфраструктура, у Києві після атаки реактивних безпілотників виникла пожежа, а на Дніпропетровщині ворог понад два десятки разів бив по трьох районах області.

На Київщині росіяни атакували складські приміщення та житлову забудову. Водночас Володимир Путін заявив, що російській армії нібито наказано готувати нові масовані атаки на енергетичні об’єкти України.

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Про ці та інші події ночі та ранку 2 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Одесу

У ніч проти 2 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Одесу. У напрямку міста запускали безпілотники, баражуючі боєприпаси Бандероль та керовані авіабомби.

Наслідки ударів зафіксовані одразу у кількох районах міста.

За однією з адрес пошкоджень зазнав 24-поверховий житловий будинок. Руйнування зафіксовані у квартирах із 17-го по 23-й поверхи, також пошкоджені автомобілі мешканців.

В інших частинах Одеси вибуховою хвилею та уламками понівечені фасади й скління двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнес-центру та складських приміщень.

Через наслідки атаки в місті тимчасово зупинили рух електротранспорту. Пасажирів закликали враховувати це під час планування поїздок.

Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих, серед яких п’ятирічна дитина. Двох людей госпіталізували.

На місцях працюють оперативні, комунальні та аварійні служби. Енергетики займаються відновленням електропостачання, а фахівці продовжують оцінювати масштаби пошкоджень.

Реактивні дрони атакували Київ

Зранку 2 вересня у Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух у напрямку столиці реактивних безпілотників, зокрема з південного напрямку.

Після перших вибухів у місті було чути повторні. Жителів закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Згодом стало відомо про падіння уламків одного з дронів у Голосіївському районі.

На відкритій території виникла пожежа, яку почали ліквідовувати екстрені служби.

Обстріли Дніпропетровської області

Протягом ночі російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровщину.

Під ударами опинилися Нікопольський, Павлоградський та Криворізький райони.

У Нікопольському районі внаслідок одного з обстрілів постраждав 45-річний чоловік.

Також там виникло одразу кілька пожеж. Рятувальники гасили займання на території підприємства, в одному з помешкань багатоповерхового будинку та займання автомобілів.

У Павлоградському районі після російських ударів загорілися вантажні автомобілі. Пожежі ліквідували.

На Криворіжжі внаслідок атаки пошкоджені дитячий садок та магазин.

Інформація про інші наслідки нічних обстрілів області уточнюється.

Повторні удари по складах на Київщині

Увечері 1 вересня російські війська атакували три складські приміщення у Бучанському районі Київської області.

Після влучань виникли пожежі та руйнування. Рятувальники прибули на місце та розпочали гасіння одразу на кількох об’єктах.

Під час ліквідації наслідків російська армія завдала ще двох повторних ударів по цій самій території.

Через небезпеку для особового складу роботи доводилося переривати. Ситуацію додатково ускладнювали регулярні сигнали повітряної тривоги.

Попри це, пожежі у всіх трьох складських приміщеннях вдалося ліквідувати.

За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

Наслідки атаки у Вишневому

Увечері 1 вересня російський безпілотник атакував житлову забудову у Вишневому Бучанського району.

Дрон влучив на територію приватного шестиквартирного житлового будинку.

Внаслідок вибуху частина конструкцій була зруйнована, після чого загорілися два таунхауси.

Пожежу вдалося ліквідувати, після чого рятувальники почали розбирати завали.

Постраждали троє людей — дві жінки віком 69 та 42 роки, а також восьмирічний хлопчик.

У тому ж Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджено складські приміщення, де також виникла пожежа.

Крім того, у Броварському районі пошкоджено приватний будинок. 54-річну жінку госпіталізували з пораненням стегна.

Путін заявив про підготовку ударів по енергетиці України

Володимир Путін заявив, що російській армії нібито віддано наказ готувати та завдавати масованих ударів по українських об’єктах енергетики.

Про це він сказав після саміту ШОС у Бішкеку.

Російський диктатор пов’язав таке рішення з українськими ударами по російській інфраструктурі та підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

За його словами, 1 вересня йому доповіли про спроби українських безпілотників атакувати об’єкти поблизу Москви та Санкт-Петербурга, зокрема нафтопереробні підприємства.

Він також сказав, що переговори щодо завершення війни наразі фактично перебувають у замороженому стані, хоча Москва нібито готова повернутися до контактів за умови їхньої «конкретності».

Окремо Путін назвав безпілотні системи одним із головних викликів для російської армії, причому йдеться про дрони у повітрі, на землі, на морі та під водою.

РФ таємно допомагає Ірану з ракетними технологіями

Росія протягом кількох років може таємно співпрацювати з Іраном щодо створення технологій для надзвукових крилатих ракет, пише Financial Times.

Журналісти дослідили витік російського листування, інформацію про поїздки фахівців та військові патенти й дійшли висновку, що співпраця ведеться в межах секретної програми C430L.

За даними FT, проєкт стартував ще у 2023 році.

Одним із головних завдань російських спеціалістів стала допомога Ірану у розробці прямоточного повітряно-реактивного двигуна.

Подібна технологія дозволяє крилатим ракетам розвивати швидкість, яка у кілька разів перевищує швидкість звуку, водночас зберігаючи можливість польоту на невеликій висоті.

Це скорочує час, який системи протиповітряної та протиракетної оборони мають на виявлення і перехоплення цілі. У районі Перської затоки така зброя потенційно може становити серйозну загрозу для американських авіаносців та інших військових кораблів.

Financial Times стверджує, що Іран уже створив і провів випробування відповідного двигуна. Водночас доказів розгортання готової надзвукової ракети, створеної за російської допомоги, журналісти не виявили.

До програми, за даними видання, залучені Рособоронекспорт та НВО машинобудування. Російські інженери неодноразово їздили до Ірану, отримували від іранської сторони технічну документацію та аналізували результати випробувань.

Співпраця, як стверджує FT, продовжувалася і у 2026 році. Ще в червні сторони обговорювали можливий наступний етап програми.

СБУ та ГУР зірвали теракт ФСБ

Служба безпеки України та Головне управління розвідки повідомили про запобігання теракту, який, за їхніми даними, готувала російська ФСБ.

Ціллю мав стати один із лідерів російського опозиційного політичного національного руху.

У СБУ зазначили, що цей політик перебував в Україні та відвідував країну з нагоди Дня Незалежності.

Українські спецслужби заявляють, що змогли зірвати російський задум.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Інших деталей спецоперації СБУ та ГУР поки не розкривають.

Зеленський розкритикував Раду через провалені законопроєкти

Президент Володимир Зеленський розкритикував Верховну Раду після того, як депутати не підтримали одразу п’ять законопроєктів, пов’язаних із міжнародним фінансуванням та зобов’язаннями України.

За словами президента, три документи могли забезпечити країні надходження більш ніж $4 млрд.

Ще два законопроєкти були необхідні для виконання домовленостей у межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зеленський наголосив, що під час війни залучення коштів від партнерів є не питанням політичного протистояння, а безпосередньо впливає на здатність держави фінансувати оборону, соціальні видатки та інші критичні потреби.

За його словами, загалом від роботи уряду та парламенту залежить отримання близько $30 млрд зовнішнього фінансування протягом року.

Президент також закликав депутатів підтримувати рішення, необхідні для виконання домовленостей з Європейським Союзом, і наголосив, що позиція за євроінтеграцію має підтверджуватися конкретними голосуваннями.

Віцепрезидентку Bank of America вбили у Нью-Йорку

У центрі Нью-Йорка внаслідок нападу з ножем загинула 32-річна віцепрезидентка Bank of America Ерін Піаченті.

Напад стався неподалік Таймс-сквер, біля перехрестя вулиці Вест 42 та Сьомої авеню.

Крім Піаченті, ножове поранення дістав 68-річний чоловік. Його госпіталізували, медики оцінюють його стан як стабільний.

За попередньою версією поліції, напад був випадковим і очевидного зв’язку між нападницею та потерпілими не встановлено.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони побачили 49-річну жінку з двома великими ножами. За даними поліції, вона не виконала вимоги кинути зброю та почала рухатися у напрямку правоохоронців.

Спочатку поліцейські застосували електрошокер, однак це не зупинило жінку. Після цього правоохоронці відкрили вогонь. Від отриманих поранень вона померла.

Поліція Нью-Йорка продовжує розслідувати обставини та мотиви нападу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 652-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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