У Верховній Раді розпочалася серія експертних зустрічей для народних депутатів, присвячених депортації, примусовому переміщенню та іншим злочинам Росії проти українських дітей.

Платформа для адвокації повернення українських дітей: що відомо

Ініціаторами платформи стали віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк спільно з ініціативою президента України Bring Kids Back UA.

Метою проєкта є створити постійну платформу, завдяки якій парламентарі отримуватимуть перевірені дані, юридичну експертизу, актуальну аналітику та готові матеріали для роботи з міжнародними партнерами.

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– Ми хочемо перетворити кожен міжнародний контакт українських парламентарів на інструмент повернення дітей. Це стосується зустрічей із парламентами держав-партнерів, роботи груп дружби, виступів у ПАРЄ, Міжпарламентському союзі та на інших міжнародних майданчиках, — повідомила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка нагадала, що за попередні роки вже вдалося сформувати парламентський трек цієї роботи. Резолюції із засудженням депортації українських дітей ухвалили, зокрема, парламенти США, Канади, Франції, Австрії, Польщі, Чехії, Молдови, країн Балтії, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи. ПАРЄ визнала дії росії такими, що мають ознаки геноциду.

У грудні 2025 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила окрему резолюцію, яка вимагає від росії негайного, безпечного та безумовного повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт володимира путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та примусовому переміщенні українських дітей.

За ініціативою Олени Кондратюк Верховна Рада також доповнила Кримінальний кодекс України спеціальними положеннями щодо воєнних злочинів проти дітей.

– Але всього цього, на жаль, замало, щоб повернути всіх дітей. Нам потрібні постійний міжнародний тиск і системна адвокація проти злочинів росії щодо українських дітей. Саме тому ми хочемо вивести співпрацю народних депутатів та ініціативи Президента України Bring Kids Back UA на новий рівень, — наголосила заступниця Голови Верховної Ради.

Віцеспікерка нагадала, що за попередні роки вже вдалося сформувати парламентський трек цієї роботи. Резолюції із засудженням депортації українських дітей ухвалили, зокрема, парламенти США, Канади, Франції, Австрії, Польщі, Чехії, Молдови, країн Балтії, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи. ПАРЄ визнала дії росії такими, що мають ознаки геноциду.

У грудні 2025 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила окрему резолюцію, яка вимагає від росії негайного, безпечного та безумовного повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт володимира путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та примусовому переміщенні українських дітей.

За ініціативою Олени Кондратюк Верховна Рада також доповнила Кримінальний кодекс України спеціальними положеннями щодо воєнних злочинів проти дітей.

– Але всього цього, на жаль, замало, щоб повернути всіх дітей. Нам потрібні постійний міжнародний тиск і системна адвокація проти злочинів росії щодо українських дітей. Саме тому ми хочемо вивести співпрацю народних депутатів та ініціативи Президента України Bring Kids Back UA на новий рівень, — наголосила заступниця голови Верховної Ради.

Джерело : Верховная Рада

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