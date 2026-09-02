Рада схвалила законопроєкт 12117 про удосконалення роботи індустріальних парків
Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт №12117 щодо удосконалення роботи індустріальних парків (ІП).
Про це повідомив ініціатор законопроекту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Законопроєкт №12117 про індустріальні парки: що відомо
— За результатами постійного моніторингу розвитку індустріальних парків ми зібрали проблеми, вирішення яких тепер схвалено Верховною Радою.
По суті, це технічні питання, які виникли при практичному застосуванні законодавства, ухваленого Радою у 2022 році. Але кожне з них у разі вирішення сприятиме швидшому розвитку цієї сфери і появі нових виробництв, — пояснив Дмитро Кисилевський.
Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України були збудовані або будувались 37 заводів. Протягом 2026 року виробничі підприємства в парках продовжують відкриватись.
У законопроекті №12117 врегульовані такі питання:
- Чіткіше розмежовано функції всіх суб’єктів ІП.
- Надано можливості ініціатору створення ІП також бути керуючою компанією без створення окремої юридичної особи.
- Впровадження поняття “екоіндустріальний парк”, надано повноваження Кабінету Міністрів встановлювати критерії для екоіндустріальних парків.
- Впроваджено новий вид цільового призначення земельних ділянок — землі індустріальних парків.
- Врегульовано процедуру розширення і зменшення площі індустріального парку.
- Врегульовано питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парку від ініціатора парку до іншої особи.
- Розширено можливості створення ІП: дозволено вважати земельні ділянки суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових смуг.
- Удосконалено процедурні питання, пов’язані з включенням та виключенням індустріальних парків з Реєстру.
- Удосконалено конкурсну процедуру щодо вибору керуючої компанії.
- Впроваджено можливість для керуючих компаній, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, отримувати державну підтримку, яка надається суб’єктам малого і середнього підприємництва (кредити в рамках програми 5-7-9).
- Знято часові обмеження щодо набуття потужності для малих систем розподілу електроенергії в індустріальних парках.
- Вдосконалено положення щодо державного стимулювання ІП, зокрема шляхом передання міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування до ІП.
Законопроект № 12117 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків було ухвалено у першому читанні (за основу) Верховною Радою 11 лютого 2025 року.
Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Її метою є створення умов для розвитку внутрішнього виробництва, залучення інвестицій і збільшення несировинного експорту.