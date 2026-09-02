Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт №12117 щодо удосконалення роботи індустріальних парків (ІП).

Про це повідомив ініціатор законопроекту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Законопроєкт №12117 про індустріальні парки: що відомо

— За результатами постійного моніторингу розвитку індустріальних парків ми зібрали проблеми, вирішення яких тепер схвалено Верховною Радою. По суті, це технічні питання, які виникли при практичному застосуванні законодавства, ухваленого Радою у 2022 році. Але кожне з них у разі вирішення сприятиме швидшому розвитку цієї сфери і появі нових виробництв, — пояснив Дмитро Кисилевський.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України були збудовані або будувались 37 заводів. Протягом 2026 року виробничі підприємства в парках продовжують відкриватись.

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У законопроекті №12117 врегульовані такі питання:

Чіткіше розмежовано функції всіх суб’єктів ІП.

Надано можливості ініціатору створення ІП також бути керуючою компанією без створення окремої юридичної особи.

Впровадження поняття “екоіндустріальний парк”, надано повноваження Кабінету Міністрів встановлювати критерії для екоіндустріальних парків.

Впроваджено новий вид цільового призначення земельних ділянок — землі індустріальних парків.

Врегульовано процедуру розширення і зменшення площі індустріального парку.

Врегульовано питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парку від ініціатора парку до іншої особи.

Розширено можливості створення ІП: дозволено вважати земельні ділянки суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових смуг.

Удосконалено процедурні питання, пов’язані з включенням та виключенням індустріальних парків з Реєстру.

Удосконалено конкурсну процедуру щодо вибору керуючої компанії.

Впроваджено можливість для керуючих компаній, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, отримувати державну підтримку, яка надається суб’єктам малого і середнього підприємництва (кредити в рамках програми 5-7-9).

Знято часові обмеження щодо набуття потужності для малих систем розподілу електроенергії в індустріальних парках.

Вдосконалено положення щодо державного стимулювання ІП, зокрема шляхом передання міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування до ІП.

Законопроект № 12117 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків було ухвалено у першому читанні (за основу) Верховною Радою 11 лютого 2025 року.

Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Її метою є створення умов для розвитку внутрішнього виробництва, залучення інвестицій і збільшення несировинного експорту.

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