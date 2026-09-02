У Києві 2 вересня під час проведення слідчих дій сталася стрілянина. Група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Стрілянина в Києві 2 вересня

Співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії у межах розслідування терористичного акта, який, за даними слідства, організувала російська ФСБ.

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Під час обшуку за однією з адрес група людей спробувала перешкодити роботі співробітників СБУ. Зокрема, нападники заблокували автомобілями проїзд правоохоронців і чинили збройний опір, наголосили у пресцентрі Служби.

Для припинення спротиву та забезпечення безпеки залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій Альфа. Під час інциденту правоохоронці застосували зброю.

У результаті є поранені серед людей, які чинили спротив співробітникам СБУ. Нападників затримали.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи.

Водночас у СБУ наразі не повідомляють усіх деталей інциденту. Слідчі встановлюють обставини події, роль кожного із затриманих та вирішують питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

Офіс Генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

За даними прокуратури, йдеться саме про напад на співробітників СБУ під час слідчих дій у провадженні щодо теракту. Наразі слідчі дії тривають.

Видання Українська правда із посиланням на джерела написало, що через стрілянину поліція перекрила рух транспорту по вулиці Шумського у Дніпровському районі. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у звʼязку з перекриттям руху в обох напрямках на вул. Шумського муніципальні автобуси курсують зі змінами.

Реакція Офісу президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував стрілянину в Києві за участю силовиків.

— Ситуацією вже займаються Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази, — сказав Буданов у коментарі агентству РБК-Україна.

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