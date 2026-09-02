Зеленський призначив Заїця командувачем Сухопутних військ: що про нього відомо
- Президент Володимир Зеленський указом №853/2026 призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.
- Раніше бригадний генерал Святослав Заїць командував 20-м армійським корпусом, а також має досвід служби у Десантно-штурмових військах.
Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначено Святослава Заїця, повідомив президент Володимир Зеленський.
Святослав Заїць — новий командувач Сухопутних військ ЗСУ
Відповідний указ №853/2026 оприлюднено на офіційному сайті президента України.
Попереднім указом Зеленський звільнив Геннадія Шаповалова з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.
Що відомо про Святослава Заїця
Заїць — виходець із Десантно-штурмових військ.
У 2014 році, під час початку російської окупації Криму, він перебував на півострові у складі 25 повітрянодесантної бригади. Заїць тоді командував розвідувальною ротою, у якій було близько сотні військових. Підрозділ був заблокований військами РФ, проте не прийняв умов окупантів. Згодом Заїць вивів бійців на материкову Україну.
Пізніше він обіймав посаду начальника штабу – заступника командира 8 корпусу ДШВ.
У квітні 2026 року Заїць очолив 20 армійський корпус. Уже наступного місяця президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.
Фото: 20 армійський корпус