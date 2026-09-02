Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначено Святослава Заїця, повідомив президент Володимир Зеленський.

Святослав Заїць — новий командувач Сухопутних військ ЗСУ

Відповідний указ №853/2026 оприлюднено на офіційному сайті президента України.

Попереднім указом Зеленський звільнив Геннадія Шаповалова з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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Що відомо про Святослава Заїця

Заїць — виходець із Десантно-штурмових військ.

У 2014 році, під час початку російської окупації Криму, він перебував на півострові у складі 25 повітрянодесантної бригади. Заїць тоді командував розвідувальною ротою, у якій було близько сотні військових. Підрозділ був заблокований військами РФ, проте не прийняв умов окупантів. Згодом Заїць вивів бійців на материкову Україну.

Пізніше він обіймав посаду начальника штабу – заступника командира 8 корпусу ДШВ.

У квітні 2026 року Заїць очолив 20 армійський корпус. Уже наступного місяця президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

Фото: 20 армійський корпус

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