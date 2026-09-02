Німеччина у вересні планує надати Україні нові пакети допомоги для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем 2 вересня.

Україна отримає нові пакети ППО від Німеччини

Глава держави висловив подяку німецькому канцлеру за підтримку України та розповів про нові постачання засобів протиповітряної оборони.

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– Цього місяця будуть нові пакети ППО з Німеччини, – заявив Зеленський.

Під час розмови сторони порушили питання угоди щодо дронів – Drone Deal. За словами президента, українська та німецька команди завершують підготовку її тексту.

– Обговорили зміст угоди й коли зможемо її підписати. Домовилися про особисту зустріч. Також подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок, – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що угода щодо дронів має збільшити можливості для захисту як України, так і Німеччини.

Наприкінці серпня російські війська суттєво наростили кількість запусків безпілотників по території України.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 2 вересня Росія завдала удару по території України двома балістичними ракетами Іскандер-М, авіаційними ракетами Х-59/69 та 174 безпілотниками.

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