Зеленський анонсував нові постачання ППО з Німеччини
- Німеччина у вересні надасть Україні нові пакети військової допомоги.
- Постачання буде спрямоване на посилення протиповітряної оборони України.
Німеччина у вересні планує надати Україні нові пакети допомоги для зміцнення протиповітряної оборони.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем 2 вересня.
Україна отримає нові пакети ППО від Німеччини
Глава держави висловив подяку німецькому канцлеру за підтримку України та розповів про нові постачання засобів протиповітряної оборони.
– Цього місяця будуть нові пакети ППО з Німеччини, – заявив Зеленський.
Під час розмови сторони порушили питання угоди щодо дронів – Drone Deal. За словами президента, українська та німецька команди завершують підготовку її тексту.
– Обговорили зміст угоди й коли зможемо її підписати. Домовилися про особисту зустріч. Також подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок, – зазначив глава держави.
Зеленський повідомив, що угода щодо дронів має збільшити можливості для захисту як України, так і Німеччини.
Наприкінці серпня російські війська суттєво наростили кількість запусків безпілотників по території України.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 2 вересня Росія завдала удару по території України двома балістичними ракетами Іскандер-М, авіаційними ракетами Х-59/69 та 174 безпілотниками.