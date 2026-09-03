Російські війська вночі та вранці 3 вересня атакували регіони України ударними безпілотниками.

В Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та автомобілі, на Київщині під ударом опинилися складські й торговельні об’єкти, а на Хмельниччині атаки спричинили пожежі на підприємствах.

У Запоріжжі російський дрон зруйнував нежитлову будівлю.

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Тим часом московські аеропорти другу ніч поспіль обмежували роботу на тлі повідомлень про безпілотники, що прямували до російської столиці.

Серед інших подій ранку — рішення міністра оборони Естонії Ханно Певкура піти у відставку після скандалу навколо оборонних закупівель, зокрема боєприпасів для України.

Укрзалізниця також нагадала про кримінальну відповідальність за поширення чутливої інформації, яка може потрапити в кадр під час зйомки залізничних об’єктів.

Про ці та інші події ночі та ранку 3 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Одесу

У ніч проти 3 вересня російські війська знову атакували Одесу. Одним із найбільш пошкоджених об’єктів став 21-поверховий житловий будинок.

У багатоповерхівці пошкоджені квартири з 10-го до 17-го поверху. Також понівечені автомобілі, припарковані біля будинку.

Внаслідок російського удару постраждали 17 людей, серед них троє дітей.

Дві атаки на Хмельниччину

Хмельницька область протягом ночі двічі перебувала під атакою російських ударних безпілотників. По повітряних цілях працювали сили ППО.

У Хмельницькому уламки збитого БпЛА впали на територію одного з підприємств.

Після падіння уламків загорілася вантажівка, також пошкоджено складське приміщення.

Уламкових поранень дістав водій автомобіля. Чоловіка госпіталізували.

Під час повторної атаки наслідки зафіксували вже на території іншого підприємства області. Там загорілися складські приміщення, площа пожежі сягнула близько 200 кв. м.

На місце прибули підрозділи ДСНС. Вогонь спочатку локалізували, а згодом пожежі, спричинені нічними атаками, повністю ліквідували.

Удар по Київській області

У ніч проти 3 вересня російські війська атакували Київську область. Наслідки зафіксували у Бориспільському районі.

Внаслідок удару осколкових поранень дістав чоловік. Його госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Російська атака також спричинила пошкодження цивільних об’єктів.

Зокрема, понівечені складські приміщення, адміністративна будівля, магазин та МАФи.

Атака дрона на Запоріжжя

У ніч проти 3 вересня російський безпілотник атакував Запоріжжя.

В одному з районів міста внаслідок удару зруйновано нежитлову будівлю.

Після влучання на відкритій території спалахнула пожежа. Саме її наслідком став дим, який могли бачити жителі міста.

За попередньою інформацією обласної влади, люди внаслідок цієї атаки не постраждали.

Московські аеропорти другу ніч обмежували роботу

Аеропорти Москви другу ніч поспіль запроваджували обмеження на приймання та відправлення літаків на тлі повідомлень про атаки безпілотників.

У ніч проти 3 вересня обмеження торкнулися Внуково, Шереметьєво та Жуковського. У Внуково згодом дозволили виконувати рейси лише після погодження з відповідними російськими органами.

Проблеми з роботою аеропортів фіксувалися і попередньої ночі. За даними Flightradar24, які наводить The Moscow Times, у Шереметьєво тоді скасували 21 рейс та затримали 235, а у Внуково — скасували 22 і затримали 94.

Обмеження протягом цієї ночі вводили не лише в Москві. Тимчасово вони діяли також в аеропортах Ярославля, Пензи, Саратова, Геленджика, Сочі та Нижнього Новгорода.

Паралельно мер Москви Сергій Собянін повідомляв про дрони, які прямували до російської столиці. За його твердженням, російська ППО нібито збила 17 безпілотників на підльоті до Москви.

Обмеження відбуваються після того, як Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про зростання небезпеки польотів у російському повітряному просторі.

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що відповідні попередження передали також авіакомпаніям та урядам інших держав. Україна закликала перевізників уникати польотів над територією РФ.

Міністр оборони Естонії йде у відставку

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про намір залишити посаду на тлі критики оборонних закупівель та висновків Національного аудиторського управління.

Певкур пояснив своє рішення політичною відповідальністю за роботу всього оборонного сектору, який перебуває у його підпорядкуванні. Він готовий передати посаду наступнику тоді, коли це буде зручно прем’єр-міністру країни.

Одним із найбільш резонансних питань стали закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

За даними естонських ЗМІ, загалом €70 млн авансу перерахували індійським компаніям, які до цього, як стверджується, не мали досвіду продажу боєприпасів.

Колишній керівник Державного центру оборонних інвестицій Магнус-Вальдемар Саар заявив, що ключові рішення щодо таких контрактів погоджували з керівництвом Міністерства оборони.

Певкур підтвердив, що документи щодо контрактів надходили до нього, однак заявив, що особисто їх не читав. За його словами, міністр не веде переговорів щодо конкретних закупівель, проте він вважає за необхідне взяти політичну відповідальність за ситуацію.

Міністерство оборони Естонії Певкур очолював із 2022 року.

Укрзалізниця попередила про відповідальність за зйомку об’єктів

Укрзалізниця закликала українців не проводити несанкціоновану фото- та відеозйомку об’єктів залізничної інфраструктури під час війни.

У компанії пояснили, що навіть звичайний на перший погляд кадр може містити відомості про розташування об’єктів, їхній технічний стан, наслідки російських ударів, рухомий склад або іншу інформацію, яка може становити інтерес для противника.

Йдеться, зокрема, про депо, станції, енергетичні об’єкти, системи сигналізації та зв’язку. Укрзалізниця нагадала, що залізнична інфраструктура належить до критичної.

Компанія закликала не проникати на території депо, підстанцій, місць російських ударів та інших об’єктів заради фото чи відео. Зйомки на залізничних об’єктах мають попередньо погоджуватися.

Якщо ж у кадр потрапить інформація про переміщення українських військових, техніки або озброєння залізницею, за певних обставин це може стати підставою для кримінальної відповідальності.

В Укрзалізниці нагадали, що за такі дії законодавством може передбачатися до восьми років позбавлення волі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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