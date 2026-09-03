Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть скористатися кількома державними програмами допомоги. Вони стосуються житла, його відновлення, пільгового кредитування, тимчасового проживання та щомісячних виплат.

Програми підтримки ВПО в Україні розраховані на різні життєві ситуації. Одні допомагають відремонтувати будинок або квартиру, пошкоджені через війну, інші дають можливість придбати житло на пільгових умовах. Окремо передбачені програми для людей, які були змушені виїхати з окупованих територій, а також допомога на проживання.

Розповідаємо, які є програми підтримки ВПО в Україні та на яку підтримку можуть розраховувати переселенці у 2026 році.

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єВідновлення

Серед переліку державних програм підтримки ВПО в Україні є програма єВідновлення, що призначена для власників житла, яке було пошкоджене або знищене через російську агресію.

Якщо будинок чи квартира пошкоджені, але їх можна відремонтувати, держава надає кошти на відновлення. Їх можна використати, зокрема, на будівельні матеріали та ремонтні роботи.

Якщо житло повністю зруйноване і відновити його неможливо, власник отримає житловий сертифікат для придбання нового помешкання або кошти на будівництво будинку на власній земельній ділянці.

Для участі житло має бути пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року. Також важливо, щоб об’єкт перебував на території, яка не є тимчасово окупованою та де не ведуться активні бойові дії.

Рішення про можливість відновлення пошкодженого житла та розмір компенсації приймається після його огляду. Подати заяву можна через портал або застосунок Дія, а також у визначених випадках через ЦНАП чи через нотаріуса.

єОселя

Ще одна державна програма підтримки для ВПО — єОселя. Це пільгова іпотека, за якою держава допомагає громадянам придбати власне житло.

Для окремих категорій позичальників діє ставка 3% на перші 10 років кредитування та 6% починаючи з 11-го року. До таких категорій належать, зокрема, військовослужбовці за контрактом, ветерани війни та члени їхніх сімей, медичні й педагогічні працівники.

Для інших учасників програми діє ставка 7% на перші 10 років і 10% з 11-го року.

ВПО також належать до категорій, які можуть скористатися програмою. Окремо передбачена можливість участі для громадян, які не мають житла або мають його недостатню площу.

Кредит можна оформити на тривалий строк, а вимоги до площі житла залежать від кількості членів сім’ї. У липні 2026 року умови програми також оновили, зокрема змінили норми максимальної площі житла. Уряд розширив програму для ветеранів і сімей загиблих захисників, надавши їм доступ до іпотеки під 3% річних.

Власний дім

Для переселенців, які хочуть залишитися у сільській місцевості, діє програма Власний дім.

Вона передбачає довгострокові пільгові кредити під 3% річних. Гроші можна використати не лише для купівлі будинку, а й для його будівництва або покращення вже наявного житла.

Зокрема, кредит можна отримати:

до 600 тис. грн — на будівництво нового житлового будинку;

до 500 тис. грн — на придбання житла;

до 350 тис. грн — на реконструкцію, капітальний ремонт, утеплення, термомодернізацію або добудову;

до 150 тис. грн — на інженерні мережі та підключення до комунікацій.

Стандартний строк кредитування — до 20 років. Для молодих та неповних сімей, де вік одного з подружжя або одного з батьків не перевищує 35 років, строк може становити до 30 років.

Однією з умов участі є проживання або переїзд для постійного проживання у сільську місцевість. ВПО належать до категорій громадян, які можуть скористатися цією програмою.

Житловий ваучер на 2 млн грн

Окремий інструмент державної підтримки передбачений для певних категорій ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Йдеться про житловий ваучер номіналом до 2 млн грн. Його можуть отримати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та підтвердили проживання на тимчасово окупованій території.

Ваучер можна використати для придбання квартири чи будинку, інвестування у будівництво житла, а також для сплати першого внеску або погашення іпотеки.

Для участі родина не повинна мати житла на підконтрольній Україні території, за винятком передбачених програмою випадків. Також не можна одночасно отримувати іншу житлову підтримку за визначеними державними програмами.

Заява подається через Дію. Після призначення ваучера можна перейти до оформлення фінансування житла. У травні 2026 року Дія розширила цифровий сервіс, і тепер у застосунку можна відстежувати подальші етапи використання ваучера.

Важливо не плутати житловий ваучер із сертифікатом єВідновлення. Сертифікат призначений для власників знищеного житла, тоді як ваучер — для визначених категорій ВПО з тимчасово окупованих територій.

Тимчасове житло для ВПО

Ще один напрям державної підтримки — забезпечення переселенців тимчасовим житлом.

Для цього громади формують спеціальний фонд. Житлові приміщення можуть створюватися через будівництво, придбання, реконструкцію або переобладнання вже наявних будівель. Також фонд може поповнюватися за рахунок житла, переданого громадам, та допомоги міжнародних організацій.

Таке житло надають ВПО та членам їхніх сімей за місцем фактичного проживання або перебування.

Житло з фонду є безоплатним, але воно не передається у власність. Його не можна приватизувати або обміняти. При цьому на кожного мешканця має припадати не менше 6 кв. м житлової площі.

Першочергово житло можуть отримувати багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиє житло було знищене або стало непридатним через війну.

Щоб отримати таке житло, потрібно звернутися до уповноваженого органу місцевої влади із заявою та необхідними документами. Рішення про надання житла ухвалюють протягом 10 робочих днів після подання заяви.

Компенсація за розміщення ВПО

У ПФУ розповіли, що держава також компенсує витрати людям та організаціям, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб.

Право на таку компенсацію мають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які безкоштовно надають переселенцям приміщення для проживання.

Компенсація може стосуватися витрат на спожиті житлово-комунальні послуги, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Для отримання коштів необхідно відповідати встановленим умовам. Зокрема, переселенці мають походити з територій, де бойові дії або окупація ще тривають чи для яких не визначено дату завершення такого статусу. Також враховується наявність житла у ВПО, факт пошкодження або знищення попереднього помешкання та отримання іншої житлової допомоги.

Заява на компенсацію подається в електронній формі через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України.

Допомога на проживання ВПО

Найпопулярніша серед державних програм підтримки для ВПО 2026 — допомога на проживання.

Окремо держава виплачує допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Вона призначена передусім для підтримки вразливих категорій переселенців.

Отримати таку допомогу можуть, зокрема, люди, які перемістилися з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій, особи, чиє житло було знищене або стало непридатним для проживання, евакуйовані громадяни, діти ВПО, а також окремі категорії студентів і військовослужбовців-переселенців.

Розмір виплати становить:

3 тис. грн — на дітей та людей з інвалідністю;

2 тис. грн — на інших членів сім’ї.

Допомогу призначають на шість місяців. Вона виплачується щомісяця одному з членів сім’ї. У 2026 році умови програми також оновлювалися, зокрема щодо виплат дітям ВПО.

Подати заяву можна через Дію, ЦНАП або Пенсійний фонд України.

Які програми підтримки ВПО можна використати

Отже, програми підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні охоплюють одразу кілька напрямів.

єВідновлення допомагає відремонтувати пошкоджене житло або отримати компенсацію за знищене. єОселя дає можливість придбати житло за пільговою іпотекою. Власний дім орієнтований на тих, хто хоче придбати, побудувати або відремонтувати житло у сільській місцевості.

Для окремих категорій переселенців із тимчасово окупованих територій передбачений житловий ваучер до 2 млн грн. Якщо власного житла немає, можна звернутися по тимчасове помешкання, яке формує громада. Ба більше, держава продовжує виплачувати допомогу на проживання тим ВПО, які відповідають установленим критеріям.

Тому перед поданням заяви варто спочатку визначити, до якої категорії належить людина і яку саме проблему потрібно вирішити — відновити втрачене житло, придбати нове, отримати тимчасовий дах над головою чи оформити щомісячну грошову підтримку.

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