Розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України.

Розпочалася інформаційна кампанія для дискредитації ГУР

Як інформує ГУР МО України інформує, для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та Telegram-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. У воєнній розвідці закликають довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

Крім того, у ГУР МО звернулися до медіа, журналістів та блогерів:

Зараз дивляться

– Якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані — негайно звертайтеся до правоохоронних органів.

Зазначається, що українська воєнна розвідка та підрозділи ГУР МО України продовжують захищати свободу й гідність нашої держави у війні проти окупантів, виконувати всі поставлені бойові та спеціальні завдання з відсічі російської агресії.

Фото: ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.