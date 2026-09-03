Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 3 вересня: знищено 1 320 окупантів, літак та гелікоптер
Протягом минулої доби, 2 вересня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 320 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу російської армії на 1 653-тю добу повномасштабної війни перевищили 1, 492 млн.
Втрати ворога на 3 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб;
- танків – 12 324 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од;
- артилерійських систем – 49 085 (+69) од;
- РСЗВ – 2 085 (+4) од;
- засобів ППО – 1 600 (+2) од;
- літаків – 441 (+1) од;
- гелікоптерів – 355 (+1) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 476 (+12) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од;
- крилатих ракет – 5 070 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 143 150 (+435) од;
- спеціальної техніки – 4 628 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.
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