Протягом минулої доби, 2 вересня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 320 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу російської армії на 1 653-тю добу повномасштабної війни перевищили 1, 492 млн.

Втрати ворога на 3 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб;
  • танків – 12 324 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од;
  • артилерійських систем – 49 085 (+69) од;
  • РСЗВ – 2 085 (+4) од;
  • засобів ППО  – 1 600 (+2) од;
  • літаків – 441 (+1) од;
  • гелікоптерів – 355 (+1) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 476 (+12) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од;
  • крилатих ракет – 5 070 (+0) од;
  • кораблів/катерів  – 35 (+0) од;
  • підводних човнів  – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 143 150 (+435) од;
  • спеціальної техніки – 4 628 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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