Мовний закон в Україні визначає правила використання української мови у публічному житті. Документ закріплює статус української як єдиної державної мови та визначає сфери, у яких її використання є обов’язковим.

Йдеться, зокрема, про роботу органів влади, освіту, судочинство, медицину, сферу обслуговування, медіа, документообіг та інші публічні сфери.

Яка мова є державною в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли прийняли мовний закон в Україні

Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Документ має номер 2704-VIII.

Закон визначає основні правила застосування української мови як державної та встановлює її обов’язкове використання у визначених законом сферах суспільного життя.

Українська мова є державною відповідно до Конституції України. Мовний закон деталізує, як саме цей статус має реалізовуватися на практиці.

Яка мова є державною мовою в Україні

Єдиною державною мовою в Україні є українська. Нею мають користуватися органи державної влади та місцевого самоврядування, державні й комунальні установи, а також працівники визначених законом професій під час виконання службових обов’язків.

Але статус української як державної не означає заборони інших мов. Закон передбачає можливість їх використання у випадках, визначених законодавством.

Крім того, дія мовного закону не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. Тому людина може обирати мову для розмов із рідними, друзями чи знайомими у повсякденному житті.

Що написано в Конституції України про російську мову

У статті 10 Конституції зазначено, що:

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Скільки мов в Україні

Конституція визначає єдину державну мову — українську, а законодавство гарантує права щодо використання та розвитку інших мов у визначених законом випадках.

Де обов’язково потрібно спілкуватися державною мовою

Мовний закон встановлює українську мовою роботи у визначених публічних сферах.

Державною мовою здійснюється діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, ведеться офіційне листування, діловодство та документообіг. Українська також використовується під час роботи судів, у правоохоронній сфері, Збройних силах України, виборчому процесі, освіті, науці, медицині, медіа та під час надання публічних послуг.

Українська є робочою мовою для державних і комунальних підприємств, установ та організацій. Це стосується засідань, зустрічей, службового спілкування та іншої комунікації під час виконання працівниками своїх обов’язків.

Інформація для загального ознайомлення — зокрема оголошення, вивіски, покажчики, написи та повідомлення — також має подаватися державною мовою.

Хто зобов’язаний володіти українською мовою

Закон визначає перелік посад і професій, для яких знання та використання державної мови є обов’язковими під час виконання службових обов’язків.

Це стосується:

президента України,

прем’єр-міністра,

народних депутатів,

державних службовців,

посадовців місцевого самоврядування,

суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів,

педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників,

керівників закладів освіти, медичних працівників державних і комунальних закладів,

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів у визначених законом випадках.

Для окремих посад рівень володіння державною мовою підтверджується державним сертифікатом.

Державна мова в освіті

Українська є мовою освітнього процесу в закладах освіти. Це стосується дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої, позашкільної та післядипломної освіти.

У державних і комунальних закладах освіти громадянам гарантується право здобувати освіту державною мовою. Працівники закладів освіти повинні володіти українською та використовувати її під час освітнього процесу.

Разом із тим закон передбачає можливість використання інших мов у визначених випадках. Представники національних меншин і корінних народів мають право на навчання рідною мовою поряд із державною. В окремих випадках у закладах вищої освіти можуть викладатися дисципліни англійською та іншими мовами.

Іноземні мови, відповідно, можуть викладатися відповідною іноземною мовою.

Українська мова у публічному просторі

Державна мова має використовуватися під час публічних заходів — конференцій, семінарів, форумів, виставок, тренінгів, дискусій, зборів та інших заходів, доступних для широкого кола учасників.

Якщо організатори використовують іншу мову, має бути забезпечений переклад українською у випадках, передбачених законом.

Українська також є мовою реклами, офіційної інформації, нормативно-правових актів та документів органів влади.

Для сайтів, інтернет-ресурсів і сторінок суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, закон передбачає наявність української версії. Вона має бути доступною для користувачів в Україні за замовчуванням.

Чи можна в Україні говорити російською мовою

Мовний закон не забороняє людині спілкуватися російською чи іншою мовою у приватному житті. Вимоги закону стосуються саме визначених ним публічних сфер. Тому важливо розрізняти особисте спілкування та виконання професійних або службових обов’язків.

Наприклад, працівник державної чи комунальної установи під час виконання службових обов’язків має використовувати українську. Але це не означає, що він зобов’язаний говорити нею у своїх приватних розмовах поза межами роботи.

Чи була російська мова державною в Україні

Російська мова ніколи не мала статусу державної мови в незалежній Україні. Конституція України, ухвалена 28 червня 1996 року, визначає українську державною мовою.

Хто контролює дотримання мовного закону

Контроль за застосуванням державної мови здійснює Уповноважений із захисту державної мови.

Громадяни можуть звернутися до мовного омбудсмена, якщо вважають, що їхнє право на отримання інформації або послуг українською мовою порушили.

Звернення можуть стосуватися, зокрема, відмови працівника органу влади, державної чи комунальної установи використовувати державну мову, порушень під час надання послуг або інших випадків, коли закон вимагає застосування української.

Чи передбачений штраф за порушення мовного закону

За порушення законодавства про державну мову передбачена адміністративна відповідальність.

Як пояснювала Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, за перше порушення передбачений штраф від 3 400 до 5 100 грн, а за повторне порушення — від 8 500 до 11 900 грн.

Мовний омбудсмен також порушує питання про посилення відповідальності для системних порушників. Зокрема, пропонувалося суттєво збільшити розмір штрафів за свідоме та регулярне недотримання мовного законодавства.

При цьому відповідальність стосується не самого факту використання людиною іншої мови у приватному житті, а порушення конкретних вимог закону у сферах, де застосування державної мови є обов’язковим.

Мовний закон не регулює приватне спілкування. Тому вимога використовувати українську залежить насамперед від того, у якій сфері та в яких обставинах відбувається комунікація.

Чи є штраф за спілкування російською мовою у шкільних чатах — читайте в окремому матеріалі.

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