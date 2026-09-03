Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

Зеленський звільнив Олега Храмова з посади в СБУ

Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.

– Звільнити Храмова Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України, – йдеться в указі №868/2026.

Олег Храмов займав цю посаду в СБУ з 6 березня 2023 року.

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Офіційна причина звільнення не повідомляється. Однак цьому рішенню передували певні події.

Так, учора, 2 вересня, у Києві сталася стрілянина між окремими підрозділами СБУ та ГУР. Були проведені затримання, у підозрюваних вилучили зброю та документи.

Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

Зі свого боку керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази.

У той же день Зеленський відреагував на напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Він заявив, що це ганебна ситуація, та анонсував кадрові рішення.

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