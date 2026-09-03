Україна прискорює створення швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними Шахедами. Прототипи нової зброї вже розроблені, зараз їх доводять до необхідного рівня ефективності.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як Україна створює перехоплювачі реактивних Шахедів

За словами Зеленського, головним питанням засідання Ставки стало прискорення всіх процесів, необхідних для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних Шахедів.

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Президент зазначив, що в Україні вже є виробники, спроможні виконати це завдання.

– Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності, – повідомив Зеленський.

За його словами, для реалізації проєкту визначили конкретні терміни.

Окремо на Ставці обговорили можливість ширшого залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. Для цього напряму також визначили конкретні завдання та строки.

Водночас, за словами українського лідера, стратегічна мета полягає у нарощуванні виробництва достатньої кількості швидкісних дронів-перехоплювачів та дешевих ракет для протидії російським засобам повітряного нападу.

До цього процесу планують залучати як українську оборонну промисловість, так і міжнародних партнерів.

Необхідність нарощувати виробництво таких засобів Зеленський пояснив тим, що Росія збільшує випуск швидкісних засобів нападу.

За словами президента, українська розвідка має конкретну інформацію про плани РФ, а ресурси України спрямовують на протидію цій загрозі.

Зеленський також заявив, що Україна планує діяти не лише оборонними методами.

– Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені, – наголосив президент.

Нагадаємо, ЄС створює нову оборонну групу за участю України. Головним завданням групи стане пошук нових рішень, які допоможуть Європі швидше усунути прогалини у оборонних спроможностях.

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