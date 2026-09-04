Вночі та вранці 4 вересня російські окупанти вчергове атакували Україну. В Одесі є загиблий і постраждалі, у Кропивницькому після ударів реактивних дронів спалахнули пожежі, а у Запоріжжі загорілася багатоповерхівка.

Водночас уряд анонсував нову систему повітряних тривог і державний застосунок на базі Дії, який інформуватиме про рух Шахедів і ракет.

Про головні події ночі та ранку 4 вересня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Атака на Запоріжжя та область

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вранці 4 вересня сталося займання у багатоповерховому житловому будинку.

Також російські війська атакували Запорізький район. У селі Підгірне безпілотник влучив в автомобіль, унаслідок чого машина була знищена.

Поранення дістав 63-річний чоловік.

Реактивні дрони атакували Кропивницький

Увечері 3 вересня російські війська атакували Кропивницький реактивними безпілотниками. Влучання зафіксували на трьох локаціях.

Один з ударів спричинив пожежу на покрівлі дев’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина дістала поранення, її госпіталізували.

Ще одне влучання сталося на території інфраструктурного об’єкта, де також загорілася покрівля. На третій локації виникла пожежа сухої трави та було пошкоджено господарську споруду.

За даними ДСНС, усі пожежі ліквідували. Вранці 4 вересня спеціальна комісія має розпочати фіксацію пошкоджень та збитків.

Вибухи в Одесі 4 вересня: є загиблий та постраждалі

Вранці 4 вересня російські війська атакували Одесу. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали, серед них – дитина.

За даними місцевої влади, пошкоджено квартири, фасади та скління у двох багатоповерхівках.

Російські безпілотники також влучили у приватні житлові будинки, два з яких зруйновані. Пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю, приватний та службовий транспорт.

В Одесі розгорнули оперативний штаб для допомоги постраждалим.

На базі Дії створять застосунок про рух Шахедів і ракет

В Україні планують створити окремий державний застосунок на базі Дії, який інформуватиме про повітряні тривоги, рух Шахедів, інших безпілотників та ракет.

Одночасно уряд змінює систему оповіщення про повітряні загрози. Сигнали тривоги розділять на жовтий та червоний рівні.

Жовтий оголошуватимуть у разі загрози застосування російських дронів. Сирена звучатиме 30 секунд, а бізнес зможе продовжувати роботу за умови дотримання безпекових вимог та наявності доступу до укриття.

Червоний рівень застосовуватимуть у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Сирена звучатиме одну хвилину, підприємства та установи повинні будуть припинити роботу, а люди – пройти до укриттів.

Для шкіл і дитсадків правила не зміняться: під час повітряної загрози будь-якого рівня діти та працівники мають перейти до укриття.

Також уряд планує скасувати повторне звучання сирени під час відбою повітряної тривоги.

Атака на Сочі: пожежі біля ППО та на нафтобазі

Також безпілотники масовано атакували Сочі та федеральну територію Сіріус у Краснодарському краї РФ.

Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежу. Російське незалежне видання Astra за допомогою геолокації встановило, що одне із загорянь виникло в районі Сіріуса поблизу річки Псоу на кордоні з Абхазією.

За даними видання, у цьому районі розташований російський зенітний ракетний комплекс С-300 або С-400.

Російська влада підтвердила масовану атаку безпілотників на Сочі та Сіріус і повідомила про пожежу на території нафтобази.

Місцеві жителі публікували кадри високого стовпа полум’я, який було видно за кілька кілометрів.

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