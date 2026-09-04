Людей, що подорожують до Харкова або планують відвідати місто, цікавить, як працює метро. Факти ICTV розкажуть, який графік роботи харківського метрополітену.

До котрої години працює метро в Харкові – графік

Метрополітен працює щодня з 5:30 до 22:00. У будні поїзди курсують усіма станціями в середньому кожні 10 хвилин. Після 20:00 інтервал між потягами поступово зростає – спочатку до 15 хвилин, а потім до 20-25 хвилин.

У вихідні дні інтервал руху становить близько 20 хвилин. Проїзд для пасажирів залишається безплатним.

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Чи працює метро в Харкові під час повітряної тривоги

Харківський метрополітен повідомляє, що під час дії комендантської години двері до станцій відчиняються щоразу після оголошення повітряної тривоги. У разі, якщо відбій повітряної тривоги пролунає вже під час комендантської години, громадяни можуть залишатися на ніч у приміщеннях метрополітену.

У першу чергу пасажирів розміщують у вестибюлях станцій. Лише після їх повного заповнення людей переводять на платформи. Такий порядок обумовлений проведенням у нічний час необхідних технологічних робіт, тому не завжди є можливість одразу забезпечити доступ до платформ.

Метрополітен наголошує, що укриття у вестибюлях є так само безпечним, як і на платформах.

Окрім цього, мешканцям нагадують: у період дії воєнного стану при собі обов’язково слід мати документи, що посвідчують особу.

Харківський метрополітен закликає з розумінням ставитися до ситуації та запевняє, що його працівники цілодобово роблять усе можливе для забезпечення безпеки громадян.

Чи працюватиме метро Харкова під час жовтої тривоги

Наразі у Києві обговорюють новий підхід до роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу столичного метро під час жовтого рівня повітряної загрози. Якщо пасажиропотік зростатиме, також пропонують збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи, лікарень та станцій метро.

У Харкові про запровадження таких змін поки не повідомляли.

Народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко вважає, що правила роботи транспорту під час повітряної тривоги мають враховувати особливості кожного міста.

За його словами, Харків, Ужгород, Київ, Запоріжжя та Львів перебувають у різних умовах, адже міста мають різний час на реагування, транспортну інфраструктуру, кількість доступних укриттів, щільність забудови та рівень залежності мешканців від громадського транспорту.

Тому, на думку Крейденка, не варто встановлювати однаковий порядок для всіх. Він пропонує надати виконавчим органам місцевого самоврядування законодавче право самостійно визначати, як має працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги.

Рішення, за його словами, громади могли б ухвалювати з урахуванням оцінок військових, ДСНС та правоохоронців. Залежно від ситуації транспорт міг би продовжувати рух, тимчасово зупинятися або окремі маршрути чи їхні ділянки могли б повністю закривати.

Фото: Харківський метрополітен

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