В Україні планують змінити систему оповіщення про повітряні загрози. Замість одного сигналу для різних видів атак запровадять два рівні, а саме жовтий та червоний. Паралельно на базі Дії створять окремий державний застосунок, який показуватиме актуальну інформацію про повітряні загрози, зокрема рух безпілотників і ракет.

Про новий підхід 2 вересня заявив президент Володимир Зеленський, а детальніше про механізм розповів прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Що означатимуть жовтий та червоний рівень тривоги в Україні та як це вплине на роботу пiдприємств, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Жовта та червона тривога: що значить

Нова система пов’язана зі зміною тактики російських атак. Йдеться, зокрема, про тривале використання безпілотників, через яке повітряні тривоги можуть суттєво впливати на роботу міст, підприємств та інфраструктури.

За задумом уряду, люди мають отримувати чіткішу інформацію про характер небезпеки й розуміти, як діяти в конкретній ситуації.

Тому повітряні загрози планують розділити на жовтий та червоний рівень.

Жовтий рівень загрози: що означає

Жовтий рівень загрози оголошуватимуть у разі небезпеки застосування російських безпілотників.

За новим механізмом сирена під час жовтої тривоги звучатиме 30 секунд. Для людей це має бути окремий сигнал, який відрізнятиметься від повідомлення про більш небезпечну ракетну або комбіновану атаку.

Одна з головних змін стосуватиметься роботи підприємств та установ. Під час жовтого рівня вони зможуть продовжувати роботу, якщо дотримуватимуться вимог безпеки та матимуть доступне укриття для працівників і відвідувачів.

Для бізнесу, який поки не має захисної споруди, передбачать три місяці перехідного періоду, щоб облаштувати необхідне укриття.

Також заклади мають промаркувати таким чином, щоб люди могли швидко зрозуміти, чи є всередині укриття або інше безпечне місце.

Що означає червоний рівень загрози

Червоний рівень загрози буде сигналом про небезпеку ракетного або комбінованого удару. Сирена в такому випадку звучатиме одну хвилину.

На відміну від жовтого рівня, під час червоної тривоги підприємства та установи повинні припинити роботу, а люди мають пройти до найближчого укриття.

Отже, головна різниця між двома рівнями полягає не лише у тривалості сирени. Вони матимуть різне значення та передбачатимуть різну реакцію.

Як працюватимуть школи та дитсадки під час тривог

Для закладів освіти окремий режим роботи не запроваджуватимуть. У дитсадках і школах незалежно від того, який рівень повітряної загрози оголошено, діти та працівники повинні перейти до укриття.

Тобто послаблення, передбачені для роботи підприємств та установ під час жовтого рівня, на освітній процес не поширюються.

На базі Дії створять застосунок про повітряні загрози

Ще однією частиною нової системи стане окремий державний застосунок на базі Дії.

За словами Сергія Корецького, він має стати єдиним інформаційним джерелом, де користувачі зможуть отримувати актуальні дані про повітряні загрози.

Застосунок інформуватиме про повітряні тривоги, рух Шахедів та інших безпілотників, а також ракет.

Ідея полягає в тому, щоб люди отримували не лише сам сигнал про небезпеку, а й більше інформації про те, що саме відбувається.

Що зміниться із сигналом відбою

Уряд також відмовляється від повторного звучання сирени після завершення повітряної тривоги. Тепер сигнал подаватимуть під час оголошення небезпеки, а після її завершення повторно запускати сирену не планують.

Ба більше, влада працює над більш чіткою географією тривог. Основне завдання, щоб сигнал надходив саме на ті території, де є реальна загроза.

Навіщо потрібні нові правила та поділ тривог

За словами Сергія Корецького, зміни мають дозволити одночасно захищати людей та не зупиняти економіку під час тривалих атак безпілотників.

Для цього уряд планує прискорити встановлення мобільних укриттів. До цього процесу мають долучитися місцеві органи влади та підприємці, а держава планує брати участь у співфінансуванні.

Через нову тактику ударів зараз також розглядається можливість надати Києву статус прифронтового міста.

Що означатиме такий статус для столиці, які додаткові повноваження отримає місто та що зміниться в його роботі, читайте в окремому матеріалі.

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