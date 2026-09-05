Реактивний безпілотник, яким російські війська завдали удару по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва, летів на висоті понад сім км із Донецького напрямку.

Про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Флеш про удар по будівлі СБУ в Києві

За його словами, російські пропагандистські ресурси поширюють неправдиву інформацію про те, що атака на будівлю СБУ в Києві нібито була інсценуванням із використанням малого безпілотника.

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Проте Флеш стверджує, що українські системи фіксації чітко відстежили весь маршрут польоту реактивного дрона, який прямував до Києва з Донецького напрямку на висоті понад сім км.

Фахівці вже дослідили уламки та ідентифікували більшість елементів. За попередніми даними, це був безпілотник Герань-4.

Також Флеш уточнив, що під час цієї спецоперації проти СБУ російські війська запустили в парі два реактивні дрони, однак до української столиці зміг долетіти лише один із них.

4 вересня під час атаки на Київ під удар потрапила центральна будівля СБУ. За інформацією мера Віталія Кличка, уламки безпілотника впали у Шевченківському районі.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що дрон був направлений у кабінет очільника СБУ. Він доручив тимчасовому виконувачу обов’язків Олександу Покладу відповісти РФ за удар.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав атаку РФ серйозною ескалацією, яка потребує рішучих дій. За його словами, РФ завдала удару під час відновлення мирних зусиль, показавши, що насправді не сприймає дипломатію.

На думку Флеша, це могла бути заздалегідь організована операція російських військ. За його словами, управління безпілотником за ланцюжком із РФ було неможливим.

Крім цього, внаслідок тієї атаки на Київ пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення – Будинок Консисторії на території Національного заповідника Софія Київська.

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