НАБУ та САП в межах операції Карфаген викрили злочинну організацію, учасники якої отримували хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми називають одного із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Операція Карфаген: хабарі від кол-центрів та відмивання майна

За інформацією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив злочинну організацію в середині 2025 року. Він залучив чинних працівників органів прокуратури або наближених неофіційних осіб.

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За даними НАБУ і САП, учасники схеми систематично отримували хабарі за те, щоб не перешкоджати діяльності шахрайських кол-центрів. Вони здійснювали шахрайські дії, від яких страждали українці та іноземці.

Фігуранти легалізовували гроші через низку схем. Зокрема, понад 20 млн грн витратили на купівлю об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Ще частин грошей спрямували на активи, які керівник організації легалізував через перереєстрацію на третіх осіб для приховування реального права власності.

Як розповіли у НАБУ та САП, їхня мінімальна ринкова вартість становить понад 12 млн грн. Зокрема, йдеться про нерухомість в комплексі біля Карпат.

Понад 10 млн грн причетні до схеми розмістили гроші на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, які нібито вдалося отримати внаслідок підприємницької діяльності.

У НАБУ та САП стверджують, що викрито п’ятьох учасників злочинної організації. Їх підозрюють у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, члени якої за попередньою змовою рганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів (статті 255 та 209 Кримінального кодексу України).

Ввечері 4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять спецоперацію Карфаген з викриття злочинної організації, яку очолив посадовець Офісу генерального прокурора України.

Фото : НАБУ

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