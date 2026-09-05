Офіс Генерального прокурора заявив, що сприятиме розслідуванню можливого залучення одного з працівників прокуратури до протиправної діяльності, пов’язаної з шахрайськими call-центрами. Водночас у прокуратурі наголосили на необхідності окремої правової оцінки обшуків, проведених у службових приміщеннях керівництва відомства.

Про це йдеться у заяві Офісу генпрокурора (ОГП).

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Напередодні НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яку очолював керівник одного зі структурних підрозділів Офісу генпрокурора. За даними НАБУ, учасники організації отримували хабарі за неперешкоджання роботі шахрайських call-центрів, а отримані кошти легалізували через придбання майна та інші схеми.

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В Офісі генпрокурора заявили про готовність сприяти розслідуванню та наголосили, що використання посади працівника прокуратури або службових можливостей для прикриття чи сприяння будь-якій злочинній діяльності є неприпустимим.

Щодо працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, наразі вирішується питання про його звільнення з органів прокуратури. Також у прокуратурі не ставлять під сумнів право НАБУ перевіряти майновий стан посадовця, його контакти, можливі зв’язки та інші обставини, які можуть мати значення для кримінального провадження.

— Статус працівника прокуратури не може бути способом уникнути відповідальності або прикриттям для можливої злочинної діяльності, — наголосили в Офісі генпрокурора.

Що в ОГП кажуть про керівництво відомства

В Офісі генпрокурора також заперечили достатність окремих матеріалів, наведених у судових ухвалах як обґрунтування слідчих дій щодо керівництва ОГП.

Зокрема, там зазначили, що наведені розмови працівника ОГП щодо побутових питань не містять прямих даних про те, що генеральний прокурор давав вказівки сприяти діяльності call-центрів, перешкоджав їхньому викриттю, отримував кошти від такої діяльності чи оплачував за рахунок незаконних коштів певні послуги.

— Водночас у матеріалах немає прямих даних про те, що генпрокурор давав які-небудь вказівки сприяти діяльності call-центрів, перешкоджав їхньому викриттю або розслідуванню, попереджав будь-кого про заплановані слідчі дії, отримував кошти від такої діяльності або оплачував такими грошима ремонтні роботи тощо, — заявляють в Офісі генпрокурора та наголошують, що зв’язок між розмовами та можливою злочинною діяльністю є переважно припущенням.

Також в ОГП звернули увагу на згадану в судовій ухвалі у пункті 169 розмову щодо можливих змін до одного з наказів відомства. Там наголосили, що відповідних змін генеральний прокурор не підписував; вони не були прийняті та не набули чинності.

В Офісі генпрокурора заявили, що поважають інституційну незалежність НАБУ та САП, але наполягають на дотриманні всіма правоохоронними органами процесуальних гарантій і меж судових дозволів.

Джерело : Офіс генпрокурора

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