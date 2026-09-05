Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито виконала прохання про припинення ударів по Києву та не атакувала українську столицю з 00:00 5 вересня. Водночас Росія та Україна не домовлялися про ширше перемир’я.

Про це Путін сказав під час зустрічі зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Путін про перемир’я

За словами глави Кремля, запит на припинення ударів по Києву Москва нібито отримала через українські спецслужби та Міністерство закордонних справ. Після цього, стверджує Путін, він дав відповідний наказ.

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Він також заявив, що російська сторона дотримується триденної паузи в ударах по українській столиці. При цьому Путін стверджує, що Україна начебто суттєво скоротила кількість атак по території РФ, зокрема по Москві.

Водночас російський президент наголосив, що жодних домовленостей щодо ширшого формату перемир’я з Україною не було.

Путін заявив, що Москва готова зробити все необхідне для безпеки переговорного процесу та американських посередників.

Атака РФ на Україну 5 вересня

Уночі 5 вересня російські війська завдали цілеспрямованих ударів по аеропортах Київ та Бориспіль.

У Павлограді на Дніпропетровщині після ворожої атаки загорілися вантажівки. Вночі 5 вересня російські війська завдали удару по Кам’янському. Там під атакою опинилося промислове підприємство. Унаслідок удару загинуло п’ятеро людей.

Сьогодні вибухи пролунали у Запоріжжі. Ворог атакував місто дронами. Є влучання у кількох районах, щонайменше 9 людей постраждало.

У Хмельницькому внаслідок ворожої атаки є пошкодження на території окремих підприємств. Також пошкоджено квартирний будинок.

Ворожі дрони атакували поїзд, який їхав до Херсона. Пошкоджено два тепловози, постраждала 55-річна працівниця залізниці.

Ввечері російський ударний дрон влучив у приватний будинок у Чугуєві. Загинула майже вся родина: 45-річний чоловік, 19-річна дівчина та 11-річний хлопчик. Є постраждалі.

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