Росія вже веде війну проти Європи, навіть якщо європейські країни відмовляються це визнавати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, закликавши європейські уряди перейти до активнішої протидії Москві.

РФ веде війну проти Європи

За його словами, йдеться не лише про повномасштабну війну Росії проти України, а й про низку гібридних атак та диверсій на території європейських держав.

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Серед таких дій: інциденти з безпілотниками, зокрема в аеропорту Лейпцига, спроби диверсій проти виробників оборонної продукції у країнах ЄС, таємне вербування, глушіння GPS для авіації, порушення повітряного простору НАТО, пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, підземні тунелі, що йдуть з Білорусі тощо.

Окремо Сибіга згадав російські дезінформаційні кампанії.

— Зараз не час для мрійництва. До цих інцидентів слід ставитися серйозно як до скоординованих компонентів ширшої зловмисної стратегії, — наголосив Сибіга.

Сибіга закликав посилити тиск на Росію

Міністр зазначив, що подібна тактика вже використовувалася Росією перед нападом на Україну у 2014 та 2022 роках. За його словами, Москва спочатку намагається підірвати єдність суспільства, послабити спротив і створити умови для подальших військових дій.

Сибіга запропонував європейським країнам низку кроків для протидії.

Очільник МЗС закликав суттєво обмежити присутність громадян РФ у Європі, заборонити в’їзд до ЄС російським комбатантам та звести необов’язкову видачу віз до мінімуму.

Також Сибіга виступив за розрив економічних зв’язків із Росією, запровадження торговельного ембарго, посилення санкцій та скорочення енергетичної залежності від Москви, включно з атомною енергетикою.

Ще одним напрямом Андрій Сибіга назвав демонтаж російських мереж впливу в Європі. Йдеться про закриття представництв Росспівробітництва та так званих російських домів, обмеження культурного і наукового обміну, а також протидію російській пропаганді та незаконним мережам впливу.

— Або Москва досягне успіху у своїй агресії в сірій зоні проти Європи, або Європа продемонструє рішучість захищати життя, — заявив міністр.

Водночас Сибіга наголосив, що Україна має значний досвід протидії російській агресії у різних формах і готова ділитися ним із європейськими країнами.

— Ми готові активно ділитися досвідом та відігравати вирішальну роль у захисті миру та стабільності на всьому європейському континенті, — підсумував глава МЗС.

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