У неділю, 6 вересня, в Україні не прогнозують вимкнення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Відключення по Україні

За даними Укренерго, 6 вересня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується. Компанія закликає користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

Зараз дивляться

Про актуальні зміни в енергосистемі можна дізнатись на сторінках обленерго свого регіону.

2 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що армії РФ наказано готувати та завдавати масованих ударів по об’єктах енергетики України. За його словами, рішення ухвалили на тлі українських ударів по російській інфраструктурі та підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

У серпні міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що українську енергосистему готують до можливих російських атак цієї зими. Саме енергетика залишається однією з головних цілей ворога. Для енергетичних об’єктів розробили спеціальні укриття різних рівнів потужності.

Нагадаємо, що у Міністерстві енергетики чи не щодня звітують про ремонти енергетичних об’єктів, відновлення пошкодженої інфраструктури, накопичення необхідних резервів і підготовку країни до осінньо-зимового періоду. Українців попереджають, що опалювальний сезон 2026-2027 може бути складнішим, ніж попередній. Факти ICTV дізнавалися, якою буде зима 2026-2027 та до яких сценаріїв українцям варто готуватися.

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