Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 5 вересня: ліквідовано ще 1 260 окупантів та 65 артсистем
Протягом минулої доби, 4 вересня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 260 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 655-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,495 млн, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Втрати ворога на 5 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 495 050 (+1 260);
- танків – 12 328 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 273 (+1);
- артилерійських систем – 49 227 (+650);
- рективних систем залпового вогню – 2 093 (+5);
- засобів протиповітряної оборони – 1 604;
- літаків – 441;
- гелікоптерів – 355;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898);
- крилатих ракет – 5 070;
- кораблів/катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 144 043 (+401);
- спеціальної техніки – 4 644 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.