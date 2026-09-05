Протягом минулої доби, 4 вересня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 260 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 655-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,495 млн, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Втрати ворога на 5 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 495 050 (+1 260);

танків – 12 328 (+3);

бойових броньованих машин – 25 273 (+1);

артилерійських систем – 49 227 (+650);

рективних систем залпового вогню – 2 093 (+5);

засобів протиповітряної оборони – 1 604;

літаків – 441;

гелікоптерів – 355;

наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898);

крилатих ракет – 5 070;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 144 043 (+401);

спеціальної техніки – 4 644 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

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