Ветеранка американської армії Меган Моббс виступила проти примусової мобілізації жінок в Україні, наголосивши, що вони мають долучатися до війська добровільно.

Меган Моббс про мобілізацію жінок

В інтерв’ю Суспільному вона пояснила, що позиція її батька, генерала Кіта Келлога, щодо участі жінок у війні значною мірою ґрунтується на досвіді самої Моббс, яка служила в Афганістані, а також її матері, яка проходила службу в Гренаді.

За словами Моббс, вона погоджується з тим, що жінки здатні виконувати військові завдання, однак не вважає, що їх потрібно мобілізувати примусово.

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Вона зазначила, що за умови належної підготовки, екіпірування та озброєння жінки можуть ефективно захищати свою країну. Водночас, на її думку, це не означає, що всі вони мають служити безпосередньо в окопах або що у війську слід ігнорувати фізіологічні відмінності між чоловіками та жінками.

– Коли перед жінками постає вибір боротися за свою країну, якщо вони мають таку змогу, якщо їх належно навчити, правильно екіпірувати та озброїти, — вони будуть воювати. Це не означає, що вони можуть бути саме в окопах. І я точно не казала б, що ми маємо стерти відмінності між чоловіками й жінками. Вони різні, і це нормально, – зауважила вона.

Моббс наголосила, що жінки можуть бути особливо ефективними як медики, логісти, стрільці, а також у сфері збору інформації та розвідки. У деяких випадках, за її словами, вони можуть виконувати завдання там, де можливості чоловіків обмежені.

На її думку, Україні варто активніше залучати жінок-добровольців до тих військових спеціальностей, де вони можуть бути найбільш ефективними, та заохочувати інших долучатися до війська.

Водночас Моббс заявила, що не вважає примусову мобілізацію жінок доцільною для України на нинішньому етапі.

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