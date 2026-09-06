Територіальне питання, зокрема щодо Донбасу, є однією з цілей російської сторони.

Про це 6 вересня під час візиту до Києва спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера повідомив очільник України Володимир Зеленський.

Зеленський про питання Донбасу

За словами глави держави, питання Донбасу є одним із ключових питань війни Росії проти України.

Зараз дивляться

— Питання Донбасу — це не питання лише Донбасу. Я вважаю, що це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. Це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони, — зазначив Володимир Зеленський.

На переконання Володимира Зеленського, після виборів до Держдуми Росії, що заплановані на 18-20 вересня, РФ може вдатися до проведення мобілізації, щоб посилити тиск на Донбасі, де “вирішується багато геополітичних питань”.

Однак територіальні питання, певен глава держави, можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, до України вперше прибули з візитом спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Напередодні іноземна делегація мала переговори в Москві з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У Києві зі спецпредставниками президента США відбулося три раунди переговорів. Зокрема, у третій частині до зустрічі долучилися європейські колеги. Тоді ж вдалося домовитися про спільну зустріч України, США та Європи найближчим часом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.