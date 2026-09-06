Уражено Рязанський НПЗ, аеродром Ростов-на-Дону та три об’єкти ППО — Генштаб
- У ніч на 6 вересня Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ у Рязанській області РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- На території підприємства зафіксовано пожежу, зазначається, що сам НПЗ був задіяний у забезпеченні збройних сил РФ.
- Також були уражені й інші об'єкти в Росії, зокрема Генштаб розповів, які саме.
У ніч на 6 вересня українські військові вдарили по низці об’єктів в Росії, зокрема Рязанський НПЗ.
Сили оборони уразили Рязанський НПЗ, аеродром та три об’єкти ППО
Як повідомив Генштаб ЗСУ, у ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника.
Так, уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області РФ. Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.
Крім того, у Ростовській області РФ під атакою був аеродром Ростов-на-Дону. В районі об’єкта зафіксовано пожежу.
Окрім того, у Ростовській області наші військові уразили радіолокаційну станцію Подльот та два ЗРГК Панцир-С1.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Робота по ключових цілях ворога продовжується.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 вересня на Рязанському НПЗ пролунали вибухи. У мережі публікували відео з місця події, на оприлюднених кадрах було видно пожежу та густі клуби диму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.