У ніч на 6 вересня українські військові вдарили по низці об’єктів в Росії, зокрема Рязанський НПЗ.

Сили оборони уразили Рязанський НПЗ, аеродром та три об’єкти ППО

Як повідомив Генштаб ЗСУ, у ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника.

Так, уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області РФ. Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

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Крім того, у Ростовській області РФ під атакою був аеродром Ростов-на-Дону. В районі об’єкта зафіксовано пожежу.

Окрім того, у Ростовській області наші військові уразили радіолокаційну станцію Подльот та два ЗРГК Панцир-С1.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових цілях ворога продовжується.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 вересня на Рязанському НПЗ пролунали вибухи. У мережі публікували відео з місця події, на оприлюднених кадрах було видно пожежу та густі клуби диму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.

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