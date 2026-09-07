225 полк перейшов у підпорядкування 7 корпусу ДШВ — ЗМІ
Тепер 225 окремий штурмовий полк перейшов у пряме підпорядкування 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ для виконання бойових завдань на одній із ділянок фронту.
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерело у Силах оборони України.
Підпорядкування 225 окремого штурмового полку
За інформацією співрозмовника, полк не стає десантно-штурмовим, оскільки йдеться не про штатне підпорядкування, а лише про оперативне.
За його словами, підрозділ виконує бойові завдання 7 корпусу швидкого реагування ДШВ в його смузі відповідальності.
Джерело уточнює, що раніше штурмові полки зазвичай напряму не підпорядковувалися корпусам. Співрозмовник додав, що очікується покращення якості координації та застосування полку в бойовій роботі.
– Насправді кістяк полку – бойовий. Він виконав багато важливих задач. Одним із перших проривався на Курщину. Такий потенціал не можна втрачати, – сказав співрозмовник.
Як відомо, офіційно 7 корпус ДШВ чи 225 ОШП про зміни щодо статусу підпорядкування полку не повідомляли.
Проте в середу, 2 вересня, у соціальних мережах 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зʼявився допис про ураження російської техніки, в якому йдеться, що бойову роботу здійснили воїни 225 ОШП.
Скандал у полку Скеля
24 червня стало відомо, що Державне бюро розслідувань почало перевіряти інформацію про катування українських військовослужбовців у полку Скеля.
Згодом у ДБР повідомили, що двох військовослужбовців медичної роти полку Скеля підозрюють у побитті та незаконному утриманні двох побратимів у Кіровоградській області.
Після цього командування полку Скеля заявило, що займає безкомпромісну позицію щодо випадків насильства у підрозділі та співпрацює зі слідством.
Фото: 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ