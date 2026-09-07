Тепер 225 окремий штурмовий полк перейшов у пряме підпорядкування 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ для виконання бойових завдань на одній із ділянок фронту.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерело у Силах оборони України.

Підпорядкування 225 окремого штурмового полку

За інформацією співрозмовника, полк не стає десантно-штурмовим, оскільки йдеться не про штатне підпорядкування, а лише про оперативне.

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За його словами, підрозділ виконує бойові завдання 7 корпусу швидкого реагування ДШВ в його смузі відповідальності.

Джерело уточнює, що раніше штурмові полки зазвичай напряму не підпорядковувалися корпусам. Співрозмовник додав, що очікується покращення якості координації та застосування полку в бойовій роботі.

– Насправді кістяк полку – бойовий. Він виконав багато важливих задач. Одним із перших проривався на Курщину. Такий потенціал не можна втрачати, – сказав співрозмовник.

Як відомо, офіційно 7 корпус ДШВ чи 225 ОШП про зміни щодо статусу підпорядкування полку не повідомляли.

Проте в середу, 2 вересня, у соціальних мережах 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зʼявився допис про ураження російської техніки, в якому йдеться, що бойову роботу здійснили воїни 225 ОШП.

Скандал у полку Скеля

24 червня стало відомо, що Державне бюро розслідувань почало перевіряти інформацію про катування українських військовослужбовців у полку Скеля.

Згодом у ДБР повідомили, що двох військовослужбовців медичної роти полку Скеля підозрюють у побитті та незаконному утриманні двох побратимів у Кіровоградській області.

Після цього командування полку Скеля заявило, що займає безкомпромісну позицію щодо випадків насильства у підрозділі та співпрацює зі слідством.

Фото: 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ

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