В Україні стартувала програма одноразової грошової допомоги для жителів прифронтових територій на майбутній опалювальний сезон.

Понад 380 тисяч родин, які опинилися в найскладніших умовах та найбільше потребують підтримки, отримають по 19 400 гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Допомога на проходження опалювального сезону: хто може отримати

Допомога на проходження опалювального сезону призначена для підготовки до зимового періоду та покриття витрат на опалення.

Фінансову підтримку буде спрямовано на найвразливіші категорії громадян, які проживають у прифронтових громадах:

люди з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю;

одинокі пенсіонери;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

отримувачі житлових субсидій та пільг;

багатодітні, названі сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини;

одинокі матері.

Загалом для реалізації цієї ініціативи уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій.

Зокрема, частина фінансування надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через спеціальний Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

19 400 допомоги на проходження опалювального сезону: як отримати

Для отримання грошової виплати громадянам необхідно подати відповідну заяву до 30 жовтня.

Зробити це можна кількома зручними способами:

звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через органи місцевої влади у своїй громаді.

Виплата допомоги на проходження опалювального сезону здійснюватиметься за вибором одержувача: на банківський рахунок або готівкою через відділення Укрпошти.

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