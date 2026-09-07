Генпрокурор Кравченко про відставку через справу Карфаген: За посаду не тримаюся
- Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує самостійно подавати у відставку через скандал довкола справи Карфаген, але виконає рішення Верховної Ради чи президента.
- Він заперечив причетність до "кришування" шахрайських кол-центрів і запевнив, що готовий відповісти на всі запитання нардепів під час засідання профільного комітету ВР.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що не планує самостійно подавати у відставку на тлі репутаційного скандалу довкола справи Карфаген НАБУ і САП.
Про це він заявив під час спілкування з українськими журналістами.
Генпрокурор Кравченко не збирається подавати у відставку
Водночас генеральний прокурор України наголосив, що за посаду не тримається і виконає рішення Верховної Ради, президента або своєї команди, якщо вони захочуть його звільнення.
Кравченко підтвердив, що незабаром завітає на засідання профільного комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, де відповість на всі запитання народних депутатів.
Генеральний прокурор заперечив свою причетність до отримання чи відмивання грошей від діяльності шахрайських кол-центрів, назвавши оприлюднені антикорупційними органами записи лише розмовами.
Крім цього, Кравченко стверджує, що фотографія сейфа з грошима – це з іншого кримінального провадження.
Також він наголосив, що має відповіді щодо свого сімейного та фінансового стану, а всі витрати, видатки та поїздки здійснювалися виключно в межах задекларованих прибутків.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора Сергієм Кропивою, які покривали мережу шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн.
Напередодні, 6 вересня, суд відправив Кропиву під варту до 2 листопада з можливістю застави у розмірі 120 млн грн.