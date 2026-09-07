Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що не планує самостійно подавати у відставку на тлі репутаційного скандалу довкола справи Карфаген НАБУ і САП.

Про це він заявив під час спілкування з українськими журналістами.

Генпрокурор Кравченко не збирається подавати у відставку

Водночас генеральний прокурор України наголосив, що за посаду не тримається і виконає рішення Верховної Ради, президента або своєї команди, якщо вони захочуть його звільнення.

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Кравченко підтвердив, що незабаром завітає на засідання профільного комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, де відповість на всі запитання народних депутатів.

Генеральний прокурор заперечив свою причетність до отримання чи відмивання грошей від діяльності шахрайських кол-центрів, назвавши оприлюднені антикорупційними органами записи лише розмовами.

Крім цього, Кравченко стверджує, що фотографія сейфа з грошима – це з іншого кримінального провадження.

Також він наголосив, що має відповіді щодо свого сімейного та фінансового стану, а всі витрати, видатки та поїздки здійснювалися виключно в межах задекларованих прибутків.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора Сергієм Кропивою, які покривали мережу шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн.

Напередодні, 6 вересня, суд відправив Кропиву під варту до 2 листопада з можливістю застави у розмірі 120 млн грн.

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