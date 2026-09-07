Російські війська вночі та вранці 7 вересня продовжили атакувати українські регіони.

На Одещині наслідки ударів зафіксували одразу у двох районах, у Запоріжжі російський безпілотник влучив у торговельно-розважальний комплекс, а на Дніпропетровщині під вогнем опинилися три райони.

Неспокійною була доба і на Донеччині: у Слов’янську, Краматорську та інших населених пунктах пошкоджені житлові й адміністративні будівлі.

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Тим часом американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер після візиту до Києва залишили столицю спеціальним поїздом Peace Express.

Про ці та інші події ночі та ранку 7 вересня — читайте в дайджесті.

Атака на Одеську область

Уночі проти 7 вересня російські війська атакували Одеську область. Наслідки зафіксували в Одеському та Ізмаїльському районах.

В Одеському районі пошкоджені два житлові будинки. Вибухами понівечило їхні фасади, вікна та паркани.

Крім того, після атаки загорілися два автомобілі та суха трава. Рятувальники ліквідували займання.

Ще один житловий будинок зазнав пошкоджень в Ізмаїльському районі. Там вогонь охопив два легкові автомобілі та надвірну споруду.

Станом на ранок усі пожежі, що виникли внаслідок російських ударів, загасили.

До ліквідації наслідків нічної атаки залучили 21 рятувальника та п’ять одиниць техніки ДСНС.

Удар по торговельному центру в Запоріжжі

Уночі проти 7 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів поцілив у цивільний об’єкт.

Удар припав у торговельно-розважальний комплекс City Mall. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень.

Рятувальники ліквідували шість займань загальною площею близько 700 кв. м.

Пошкодження зафіксували не лише на території торговельного комплексу. За даними Запорізької обласної прокуратури, внаслідок атаки також постраждав багатоквартирний житловий будинок.

За попередньою інформацією, люди під час цього удару не постраждали.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Розслідування проводить Управління СБУ в Запорізькій області.

Обстріли Дніпропетровської області

Понад десять російських атак зафіксували протягом ночі у трьох районах Дніпропетровської області. Російські війська застосовували безпілотники та артилерію.

На Нікопольщині під вогнем перебували Нікополь та Покровська громада. Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У Синельниківському районі російська армія атакувала Зайцівську громаду. Після удару загорілися склади, де зберігалося зерно.

Ще один напрямок нічних атак — Павлоградський район. У Юріївській громаді пошкоджень зазнала інфраструктура.

Інформація про повний масштаб наслідків уточнюється.

Атаки на Слов’янськ та Краматорськ

Протягом минулої доби російські війська 12 разів обстрілювали населені пункти Донецької області. Значна частина наслідків зафіксована у Краматорському районі.

У Слов’янську внаслідок російських ударів поранені четверо людей. Пошкоджено чотири багатоповерхові житлові будинки, приватний будинок та шість автомобілів.

У Краматорську поранень дістали двоє людей.

Ще одна людина постраждала в Маяках Святогірської громади.

У Новодонецькому російськими ударами пошкоджені двоповерховий будинок та адміністративна будівля. В Іверському також зафіксовані пошкодження адмінбудівлі.

На тлі постійних обстрілів із прифронтових районів триває евакуація. За добу з небезпечних територій вивезли 849 людей, серед них 120 дітей.

Віткофф і Кушнер залишили Київ після переговорів

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вночі проти 7 вересня завершили візит до Києва та вирушили з української столиці спеціальним поїздом.

В Укрзалізниці для цього рейсу використали символічну назву Peace Express, яка з’явилася на інформаційному табло над платформою перед відправленням американських гостей.

До Києва Віткофф і Кушнер прибули також залізницею напередодні, 6 вересня.

Для американської делегації Укрзалізниця підготувала спеціальне меню з кримськотатарськими стравами, наголосивши, що кримськотатарська кухня є частиною культурної спадщини України.

Візит відбувся на тлі переговорів американських представників з українською стороною.

Головні тези за підсумки зустрічі Володимира Зеленського із спецпредставниками президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — читайте в матеріалі.

Кравченко відповів на заяви у справі Карфаген

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на інформацію, яка пролунала під час судового засідання у справі Карфаген, та заперечив свою причетність до отримання й легалізації грошей від незаконних кол-центрів.

Ідеться про розмови, оприлюднені під час розгляду питання про запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві.

Кравченко заявив, що не бачить в оприлюднених матеріалах підтвердження звинувачень на свою адресу. За його словами, самі розмови не можуть бути доказом причетності до незаконних коштів.

Прокоментував генпрокурор і фотографію сейфа з грошима, яка раніше поширювалася у медіа. Він стверджує, що сейф не пов’язаний ані з ним, ані з прокуратурою, а саме фото, за інформацією адвокатів, походить з іншого кримінального провадження.

Кравченко також відкинув претензії щодо витрат своєї родини, заявивши, що вони відповідали задекларованим доходам. Окремо він пояснив інформацію про будинок площею 280 кв. м, у якому живе його сім’я: за словами генпрокурора, нерухомість орендують, а родина переїхала туди 1 травня.

Очільник ОГПУ заявив, що не заперечує проти перевірки своєї діяльності, однак наполягає, що будь-які звинувачення мають підтверджуватися доказами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.

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