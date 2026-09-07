Комендантська година в Києві у 2026 році: коли починається та скільки триває
На території України було запроваджено комендантську годину через масштабне вторгнення Росії на територію нашої країни.
Який час комендантської години в Києві, коли починається та коли закінчується — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Комендантська година в Києві у 2026 році: скільки триває
У березні 2022 року в Києві було запроваджено комендантську годину для того, щоби забезпечити необхідні заходи безпеки.
Спочатку комендантська година починалася о 23:00 та тривала до 05:00 години. Потім її тривалість скоротили через те, що люди не встигали вчасно дістатись додому (відповідну петицію було зареєстровано на сайті Київради).
Дізнаймося, коли починається комендантська година у Києві у 2026 році.
Коли комендантська година у Києві 2026
У Києві скоротять тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці. Через це зміниться і графік роботи міського громадського транспорту.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Згідно з рішенням, комендантська година у столиці триватиме з 01:00 до 05:00. Тобто її скоротять на одну годину. Нові правила почнуть діяти з 00:00 10 вересня.
Виходити на вулицю дозволено тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
Якщо в заборонений час особа перебуває на вулиці, то поліція має право затримати людину, щоби встановити причину порушення та перевірити у неї наявність документів.
Наразі в Україні за порушення комендантської години передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 510 грн. Також до порушників можуть застосувати виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб.
Виписувати штраф можуть поліцейські та представники комендантського патруля.