На території України було запроваджено комендантську годину через масштабне вторгнення Росії на територію нашої країни.

Який час комендантської години в Києві, коли починається та коли закінчується — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Комендантська година в Києві у 2026 році: скільки триває

У березні 2022 року в Києві було запроваджено комендантську годину для того, щоби забезпечити необхідні заходи безпеки.

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Спочатку комендантська година починалася о 23:00 та тривала до 05:00 години. Потім її тривалість скоротили через те, що люди не встигали вчасно дістатись додому (відповідну петицію було зареєстровано на сайті Київради).

Дізнаймося, коли починається комендантська година у Києві у 2026 році.

Коли комендантська година у Києві 2026

У Києві скоротять тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці. Через це зміниться і графік роботи міського громадського транспорту.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Згідно з рішенням, комендантська година у столиці триватиме з 01:00 до 05:00. Тобто її скоротять на одну годину. Нові правила почнуть діяти з 00:00 10 вересня.

Виходити на вулицю дозволено тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Якщо в заборонений час особа перебуває на вулиці, то поліція має право затримати людину, щоби встановити причину порушення та перевірити у неї наявність документів.

Наразі в Україні за порушення комендантської години передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 510 грн. Також до порушників можуть застосувати виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб.

Виписувати штраф можуть поліцейські та представники комендантського патруля.

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