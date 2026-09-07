Кравченко призначив перевірки в Офісі генпрокурора: кого можуть звільнити
- Сімох прокурорів Офісу генпрокурора чекають службові розслідування та перевірки на поліграфі з подальшим направленням матеріалів до КДКП для можливого звільнення.
- Про це заявив Руслан Кравченко за результатами антикорупційної операції Карфаген, додавши, що підозрюваного Сергія Кропиву усунуть одразу після рішення суду.
Сімох прокурорів Офісу генерального прокурора планують подати на розгляд кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про можливе звільнення після операції Карфаген НАБУ і САП.
Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час спілкування з журналістами.
Кого можуть звільнити в Офісі генпрокурора
– Точно того, кому повідомлено про підозру. Хто був дотичний. Я вже казав, що одноосібно не можу приймати рішення. Тільки, якщо суд відсторонить, то відразу я його звільняю (Сергія Кропиву, – Ред.). Або коли його вина буде доведена в суді, – заявив він.
За словами Кравченка, керівник кадрового підрозділу готує план кадрових моментів. Він зазначив, що підпише звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та вже призначив службові розслідування.
Як сказав генпрокурора, також триває підготовка документів для проведення поліграфу. Він стверджує, що зараз в Офісі генпрокурора перевіряють як державних службовців, так і прокурорів.
Кравченко пояснив, що процедура звільнення щодо державних службовців є простішою. Проте прокурорів можна усувати з посади за рішенням КДКП.
За його словами, саме тому готуються подання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Нещодавно генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не тримається за посаду, а його відставка залежить виключно від рішення президента України Володимира Зеленського або Верховної Ради.