Сімох прокурорів Офісу генерального прокурора планують подати на розгляд кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про можливе звільнення після операції Карфаген НАБУ і САП.

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час спілкування з журналістами.

Кого можуть звільнити в Офісі генпрокурора

– Точно того, кому повідомлено про підозру. Хто був дотичний. Я вже казав, що одноосібно не можу приймати рішення. Тільки, якщо суд відсторонить, то відразу я його звільняю (Сергія Кропиву, – Ред.). Або коли його вина буде доведена в суді, – заявив він.

За словами Кравченка, керівник кадрового підрозділу готує план кадрових моментів. Він зазначив, що підпише звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та вже призначив службові розслідування.

Зараз дивляться

Як сказав генпрокурора, також триває підготовка документів для проведення поліграфу. Він стверджує, що зараз в Офісі генпрокурора перевіряють як державних службовців, так і прокурорів.

Кравченко пояснив, що процедура звільнення щодо державних службовців є простішою. Проте прокурорів можна усувати з посади за рішенням КДКП.

За його словами, саме тому готуються подання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Нещодавно генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не тримається за посаду, а його відставка залежить виключно від рішення президента України Володимира Зеленського або Верховної Ради.

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