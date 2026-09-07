У Києві створюють запаси продуктів і питної води у разі тривалих відключень електроенергії або інших надзвичайних ситуацій. Першочергово в столиці готуються надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Київ готує запаси продуктів і води

Як уточнили в КМДА, в межах підготовки до опалювального сезону у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів, щоб забезпечити людей продуктами в разі ускладнення роботи енергосистеми.

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Там зазначили, що ці запаси можна буде використовувати у пунктах незламності, для допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

За підтримки благодійників та громадськості місто зможе забезпечити гарячими обідами 25 тис. людей. Водночас департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА має намір придбати додаткові 20 тис. пакунків із продуктами на випадок надзвичайних ситуацій.

Ці заходи здійснюються в межах діяльності Гуманітарного штабу Києва, створеного у лютому 2022 року. Штаб слугує головним осередком координації та співпраці між підрозділами КМДА, райдержадміністраціями столиці, комунальними службами, благодійними організаціями та донорами.

У КМДА стверджують, що наразі ситуація на споживчому ринку в Києві залишається контрольованою та прогнозованою.

Там наголосили, що важливим складником підтримання стабільної продовольчої ситуації є проведення продуктових сільськогосподарських ярмарків у Києві, які розширюють можливості містян придбати основні продукти.

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