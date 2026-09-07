Сили оборони України завдали чергової серії далекобійних ударів по об’єктах на території Росії та в акваторії Чорного моря.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що ці дії є справедливою відповіддю на російські атаки.

Удари по цілях у РФ – які наслідки

За словами Зеленського, під удар потрапили:

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нафтопереробні заводи у Рязанській і Пермській областях, а також у Татарстані.

місце зберігання та пуску ударних безпілотників у Курській області.

об’єкт в акваторії Чорного моря.

Президент України подякував кожному підрозділу за влучність під час виконання завдань.

Our warriors continue responding justly to Russian strikes on Ukraine. An oil refinery was hit in the Ryazan region. Our long-range capabilities were used against oil-processing facilities in the Perm region and Tatarstan, and against a site used to store and launch attack drones… pic.twitter.com/GRgFZtdOzh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2026

Водночас OSINT-аналітики Telegram-каналу Astra зафіксували дим над Закамськом у Пермському регіоні. За уточненими даними, там розташовані два стратегічні оборонні підприємства РФ.

Серед них – Пермський пороховий завод (виробляє заряди для РСЗВ Град, Смерч і систем ППО) та завод Машинобудівник (входить до холдингу АТ Корпорація Тактичне ракетне озброєння, виготовляє компоненти авіаційних і ракетних двигунів).

Місцева влада Пермської області підтвердила атаку безпілотників, повідомивши, що один із дронів улучив у багатоквартирний будинок.

Ураження мосту через Північно-Кримський канал і складу РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 6 та в ніч на 7 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей РФ.

Зокрема, у районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал. Російські війська використовують цей міст для забезпечення військової логістики.

Крім цього, під удари потрапили пункти управління підрозділів армії РФ у Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області.

Водночас уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки Гренадер у Перекопі в Криму. Також у районі Теплого Луганської області під атаку потрапив склад боєприпасів окупантів.

У ніч на 6 вересня лунали вибухи на Рязанському НПЗ після того, як повідомлялося про загрозу атаки безпілотників. Згодом на заводі спалахнула пожежа.

Згодом Генштаб підтвердив, що Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ на території Російської Федерації.

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