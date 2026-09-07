Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сергію Куцому – водію заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, який фігурує у справі Карфаген НАБУ і САП.

ВАКС обрав запобіжний захід Сергію Куцому

Підозрюваного у причетності до діяльності мережі шахрайських кол-центрів відправили під варту до 3 листопада з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Сторона обвинувачення наполягала на арешті з можливістю застави у 20 млн грн.

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За даними прокурора, Куций (у матеріалах слідства фігурує під псевдонімом Камрад) з жовтня 2025 до вересня 2026 року брав участь у злочинній організації, що покривала шахрайські кол-центри, а також виконував щоденні доручення Кропиви.

Сторона звинувачення наполягає, що підозрюваний систематично отримував неправомірну вигоду від діяльності кол-центрів, яку надалі перераховували на рахунки ФОПів.

Серед ризиків прокурор назвав можливість переховування та знищення доказів.

За даними слідства, з 2019 до 2026 років Куций виїжджав за кордон лише один раз. Проте лише за 2026 рік – уже 10 разів, зокрема, під час поїздок самого Кропиви.

Як стверджує сторона обвинувачення, після розслідування Bihus.Info про нерухомість прокурорів у комплексі Глейшер Кропива пропонував переписати майно в Буковелі на дружину водія. Також обговорювалося залучення матері Куцого для оформлення майна.

Крім цього, у зафіксованих НАБУ та САП плівках фігурують обговорення дистанційного очищення телефонів та підготовки до допитів родичів підозрюваного.

Прокурор наразі вирішує питання щодо оскарження суми застави, тоді як захист Куцого вже заявив про намір подавати апеляцію та вимагати цілодобового домашнього арешту.

Адвокати стверджують, що в матеріалах справи нібито немає жодного доказу отримання їхнім підзахисним хабарів чи причетності до “кришування” шахрайських кол-центрів.

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