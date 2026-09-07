Щоб уникнути непорозумінь під час перетину кордону, потрібно знати, хто саме може здійснювати супровід людей з інвалідністю ІІ групи та які для цього потрібні документи.

Як у 2026 році виїхати за кордон з людиною з інвалідністю — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто має право перетинати кордон у 2026 році

Під час дії воєнного стану виїзд військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон обмежений.

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Перетинати кордон мають право тільки певні категорії осіб. Зараз таке право надано особам, які мають дружину з інвалідністю І, ІІ групи або батьків чи батьків дружини з інвалідністю І та ІІ групи.

Здійснювати супровід людини з інвалідністю за межі України можуть:

родичі першого та другого ступеня споріднення;

офіційні доглядальники;

соціальні працівники, які надають послуги з догляду;

люди, які фактично здійснюють постійний догляд, якщо це підтверджено відповідними документами.

ДПСУ наголошує, що під час перетину кордону важливим є не лише ступінь споріднення з людиною з інвалідністю.

Особа, що супроводжує, має документально підтвердити, що справді здійснює необхідний догляд. Саме тому прикордонники можуть вимагати документи, які підтверджують участь цієї особи в догляді та забезпеченні повсякденних потреб людини з інвалідністю.

Супровід особи з інвалідністю ІІ групи: як виїхати за кордон

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27 січня 1995 року під час воєнного стану перетинати державний кордон мають право ті громадяни України, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I й II групи, супроводжують осіб з інвалідністю ІІ групи, дітей з інвалідністю ІІ групи та осіб, які потребують постійного догляду.

Згідно з правилами, перетнути кордон через пропускний пункт можна, лише супроводжуючи людину з інвалідністю. Тобто сам факт наявності зв’язку з особою з інвалідністю не надає військовозобовʼязаній людині права на самостійний перетин кордону.

Самостійно перетнути пропускний пункт без особи з інвалідністю можливо лише, якщо така людина вже перебуває за кордоном. Для цього співробітнику прикордонної служби необхідно надати довідку про перебування особи з інвалідністю на консульському обліку в іншій країні.

Зверніть увагу! Супровідники повинні повернутися в Україну не пізніше ніж особа, яку вони супроводжували. Якщо людина з інвалідністю повернеться з за кордону самостійно, це вважатиметься порушенням.

Які документи знадобляться для виїзду за кордон з особою з інвалідністю ІІ групи

Для перетину кордону необхідно надати повний пакет документів, перелік яких залежить від того, хто є супровідником та кого супроводжують.

Супровід дружини з інвалідністю

Здійснити супровід дружини з інвалідністю на кордоні може її офіційний чоловік за наявності документів, які підтверджують інвалідність та родинні звʼязки:

довідка про інвалідність ІІ групи;

свідоцтво про шлюб;

пенсійне посвідчення.

Супровід власних батьків або батьків дружини

Для перетину кордону під час супроводу власних батьків або батьків дружини необхідно мати такі документи:

документи, що підтверджують родинні звʼязки та спільне проживання — витяг із демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб;

довідка про інвалідність ІІ групи;

пенсійне посвідчення;

довідка про необхідність постійного стороннього догляду за людиною з інвалідністю;

акт встановлення постійного стороннього догляду за особою.

Наприклад, якщо чоловік є сином матері з інвалідністю, але проживає окремо і не здійснює за нею постійного догляду, самого факту спорідненості буде недостатньо для виїзду разом із нею. Якщо ж документи підтверджують, що догляд за матір’ю офіційно здійснює її донька, син не зможе скористатися цим статусом доньки для перетину кордону разом із матір’ю.

Супровід дітей з інвалідністю ІІ групи

Супроводжувати дітей з інвалідністю при виїзді за межі України може матір або батько, опікун, піклувальник, прийомні батьки, батьки-вихователі. Супровід також може здійснювати повнолітній брат, сестра, баба, дід, мачуха, вітчим з урахуванням їхньої приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації. Це можливо за наявності у них відповідних підтверджувальних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки.

Для виїзду за межі України, супроводжуючи дітей з інвалідністю, необхідні:

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (у разі супроводу батьком або матір’ю); Документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю — у разі здійснення супроводу піклувальником, опікуном, батьками-вихователями, одним або обома прийомними батьками).

Наведені вище документи можуть бути надані як в оригіналі, так і у вигляді нотаріально засвідченої копії.

У перетині кордону особам можуть відмовити, якщо не було надано повного пакета документів.

Особливості супроводу особи з інвалідністю ІІ групи за кордон

Після прибуття особи з інвалідністю та супровідника на місце тимчасового перебування за межами України необхідно протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю на консульський облік.

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Національну соціальну службу про взяття осіб з інвалідністю, які потребують постійного догляду, на консульський облік.

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