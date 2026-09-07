Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відкинув твердження про свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їхньої легалізації.

Свою заяву очільник Офісу генпрокурора Руслан Кравченко опублікував після оприлюднених розмов під час засідання суду, де обирали запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГПУ Сергію Кропиві.

Кравченко про оприлюднені розмови та кол-центри

За словами генпрокурора, сам зміст оприлюднених розмов, на його думку, не підтверджує раніше озвучених тверджень антикорупційних органів щодо нього.

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— З розмов очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їхньої легалізації не має жодного підтвердження. Розмови — це просто розмови, — заявив Кравченко.

Очільник ОГПУ також згадав фотографію сейфа з грошима, яка поширювалася у медіа та соцмережах. Кравченко наполягає, що цей сейф не має стосунку ані до нього, ані до прокуратури, а саме фото, за твердженням адвокатів, походить з іншого кримінального провадження.

Окремо генпрокурор відповів на інформацію, яка стосується його подорожей та витрат родини. Він заявив, що всі видатки здійснювалися в межах законодавства та відповідали його задекларованим доходам.

— Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку: моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає! — зазначив він.

Прокоментував Кравченко й інформацію щодо будинку площею 280 кв. м, у якому нині проживає його родина. За його словами, житло орендують, а обрали його ще взимку, проте перед переїздом там необхідно було завершити певні роботи та налаштувати обладнання.

Саме цим генпрокурор пояснив згадки в оприлюднених розмовах про майстрів, сигналізацію та побутову техніку. За його словами, родина переїхала до цього будинку 1 травня 2026 року, а постійне місце проживання він задекларує відповідно до вимог законодавства.

Наприкінці Кравченко наголосив, що готовий до перевірки, однак вважає, що будь-які звинувачення мають ґрунтуватися на доказах:

— Моя посада не звільняє мене від перевірки. Але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами.

Напередодні Кравченко вже заперечував будь-яку причетність до можливого сприяння діяльності незаконних кол-центрів. Він заявляв, що не прикривав їхню роботу, не давав відповідних вказівок та не використовував для цього повноваження генерального прокурора.

Ці заяви пролунали на тлі спецоперації Карфаген, яку проводять НАБУ та САП.

За даними слідства, злочинну організацію очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора, а її учасники систематично отримували неправомірну вигоду за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів.

За версією НАБУ та САП, отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого майна, перереєстрацію активів на третіх осіб і розміщення грошей на рахунках близьких. У межах операції викрили п’ятьох учасників злочинної організації.

Після початку розслідування Кравченко повідомив про відсторонення працівника ОГП, який фігурує у справі, та підготовку рішення щодо його звільнення.

Також він доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва та підрозділу з протидії кіберзлочинності, а працівників, пов’язаних із розслідуваннями щодо незаконних кол-центрів, направити на поліграф.

Водночас в Офісі генпрокурора заявляли, що під час обшуків детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися справи про кол-центри. В ОГП зазначили, що законність та межі такого доступу мають отримати окрему правову оцінку.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співробітнику ОГП Сергію Кропиві, якого називають одним із фігурантів справи. Його взяли під варту до 2 листопада з можливістю внесення 120 млн грн застави.

У разі її внесення Кропива, серед іншого, має утримуватися від спілкування з Русланом Кравченком та першою заступницею генпрокурора Марією Вдовиченко.

Саме під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві прокурор САП стверджував, що останній координував здійснення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка та допомагав із візою до США дружині очільника ОГПУ.

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