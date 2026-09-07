У Києві з 10 вересня тимчасово заборонять проведення розважальних та фізкультурно-спортивних заходів на відкритих територіях і в будівлях, які не мають укриттів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у понеділок, 7 вересня.

У Києві посилюють правила безпеки: що відомо

– У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів, – йдеться у повідомленні.

За словами мера, всі субʼєкти господарювання незалежно від форми власності зможуть здійснювати діяльність відповідно до рішення уряду.

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За жовтого рівня небезпеки місто може продовжувати надавати киянам необхідні сервіси. Працюватимуть ЦНАПи та установи, які надають соціальні послуги.

Заклади освіти та медицини столиці продовжать роботу за протоколами безпеки, визначеними раніше.

Кличко зазначив, що всі зазначені зміни набудуть чинності в Києві з 00:00 10 вересня. Наразі місто проводить необхідні організаційні заходи для реалізації ухвалених рішень.

Нагадаємо, 3 вересня уряд України ухвалив рішення про адаптацію роботи державних установ, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак російської армії. Зміни стосуватимуться роботи метро та комендантської години.

6 вересня в Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Жовтий і червоний рівні небезпеки почали діяти 6 вересня о 06:00.

Нова система вже працює в усіх районах столиці, крім Печерського, частково Голосіївського та Святошинського районів.

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