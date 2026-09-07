Жовтень — другий місяць осені. До цього часу батьки та школярі вже встигають звикнути до нового навчального режиму, а наприкінці місяця в багатьох школах розпочинаються осінні канікули. Їхні дати кожна школа визначає самостійно, тому вони можуть відрізнятися залежно від закладу.

Для батьків початок навчального року не змінює робочий графік.

Факти ICTV дізналися, які будуть вихідні у жовтні 2026 року, скільки матимемо робочих днів та чи передбачені додаткові дні відпочинку.

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Вихідні у жовтні 2026 року

У жовтні 31 день. За стандартного п’ятиденного робочого тижня буде 22 робочі та 9 вихідних днів.

Відпочивати будемо по суботах і неділях.

Вихідні у жовтні 2026 року: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 та 31.

При цьому під час воєнного стану роботодавець може встановлювати власний графік роботи, тому ці дати є орієнтиром для стандартної п’ятиденки.

Чи будуть додаткові вихідні у жовтні 2026

У жовтні є державне свято, а саме День захисників і захисниць України, який відзначають 1 числа. У 2026 році ця дата припадає на четвер.

У мирний час 1 жовтня було б святковим неробочим днем. Ця дата передбачена статтею 73 Кодексу законів про працю України. День захисників і захисниць України внесли до переліку святкових днів законом України № 3258-IX Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України.

Але цьогоріч додаткового вихідного 1 жовтня не буде.

Причина — воєнний стан. На цей період не застосовується норма статті 73 КЗпП про святкові та неробочі дні. Це передбачає закон України № 2136-IX.

Тому 1 жовтня 2026 року буде робочим днем, якщо роботодавець не встановить інший графік.

Отже, додаткових вихідних у жовтні 2026 року в Україні не буде. За стандартної п’ятиденки матимемо 9 вихідних і 22 робочі дні.

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