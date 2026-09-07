Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід 24-річній Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі НАБУ та САП Карфаген під кодовим ім’ям Муза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Вищого антикорупційного суду.

Єлизаветі Івахненко призначено запобіжний захід: що відомо

Сторона обвинувачення просила суд взяти Єлизавету Івахненко під варту з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн. ВАКС визначив заставу у 20 млн грн.

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У матеріалах НАБУ Івахненко фігурує під кодовим ім’ям Муза. За версією слідства, вона є близькою особою співробітника Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви, якого в матеріалах справи називають Канцлером.

Прокуратура інкримінує 24-річній Єлизаветі Івахненко легалізацію коштів, які, за версією слідства, були отримані злочинною організацією.

Сторона обвинувачення стверджує, що Сергій Кропива оформлював нерухомість на Івахненко та членів її родини. В оприлюднених матеріалах слідства також є розмова, під час якої жінка обговорює необхідність приховати зі свого Instagram інформацію про коштовні речі.

Що відомо про спецоперацію Карфаген

4 вересня НАБУ та САП повідомили про проведення спецоперації Карфаген.

За версією слідства, злочинну організацію очолював посадовець Офісу генерального прокурора, а її учасники отримували неправомірну вигоду за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів та легалізовували отримані кошти.

Згодом антикорупційні органи повідомили про викриття п’ятьох учасників організації. За даними слідства, гроші легалізовували, зокрема, через придбання нерухомості, коштовностей та іншого майна, а також розміщення коштів на рахунках близьких осіб.

Одним із підозрюваних у справі став співробітник Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Після початку розслідування його відсторонили від виконання службових обов’язків.

6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн. Прокуратура просила встановити заставу у 200 млн грн.

У разі внесення застави Сергій Кропива, серед іншого, має здати закордонні паспорти та утримуватися від спілкування з визначеними судом особами, зокрема генеральним прокурором Русланом Кравченком та його першою заступницею Марією Вдовиченко.

Сам генпрокурор Руслан Кравченко заперечує свою причетність до корупційних схем.

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