Командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито “захоплення” ворогом Святогірська Донецької області.

Бригадний генерал записав відеозвернення з центру міста на тлі Свято-Успенської Святогірської лаври.

Путін збрехав про контроль росіянами над Святогірськом

– Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60 механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона, – заявив генерал.

У Донецькій ОВА також зазначили, що Святогірськ залишається під контролем України. Російські пропагандистські ресурси знову поширюють фейки про нібито “захоплення” міста та намагаються підкріплювати свої заяви постановочними матеріалами.

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За словами начальника Святогірської МВА Володимира Рибалкіна, ситуація у Святогірську дуже складна через близькість фронту та регулярні обстріли.

Заяву Путіна про нібито “захоплення” Святогірська росіянами прокоментував глава МЗС України Андрій Сибіга.

– Москві слід проводити факт-чекінг власних зведень з фронту перед тим, як Путін їх озвучує, – заявив він.

Глава МЗС уточнив, що тиждень тому Путін стверджував, що Святогірськ перебуває під російською окупацією.

– Сьогодні 3 окрема штурмова бригада та Бригадний генерал Андрій Білецький опублікували відео зі Святогірська. Підсумок: Путін не брехне, то й не дихне, – наголосив він.

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Путін заявив, що російське угруповання військ Північ нібито захопило Святогірськ, розташований на північ від Слов’янська.

Аналітики ISW зазначили, що це твердження максимально далеке від реальності і не підтверджується жодними доказами.

На межі весни та літа 2026 року окупанти підійшли до Святогірська на відстань щонайменше 13 км.

Нині вони перебувають на більшій відстані від міста, враховуючи контрнаступальні операції України поблизу Лимана.

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