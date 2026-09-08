В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов’язаними та підлягають військовому обліку. Однак закон передбачає винятки для окремих категорій громадян. Зокрема, особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Останнім часом в Україні трапляються випадки, коли люди з інвалідністю стикаються з питаннями щодо проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та визначення придатності до служби.

Тож Факти ICTV вирішили з’ясувати, чи можуть на ВЛК визнати людину з інвалідністю придатною до військової служби, і звернулися за коментарем до адвокатки АО Юридична фірма Марусяк і Партнери Оксани Воробей.

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Чи може чоловік з інвалідністю бути придатним для служби

Так, може, адже інвалідність та придатність до військової служби — це різні поняття. Наявність інвалідності не означає, що людина автоматично є непридатною до військової служби.

ВЛК оцінює конкретний стан здоров’я людини відповідно до Розкладу хвороб, тому в окремих випадках особа з інвалідністю може бути визнана придатною до військової служби.

— Однак тут важливо розуміти головне: навіть якщо ВЛК визнала людину з інвалідністю придатною до військової служби, такий висновок сам по собі не є підставою для її мобілізації, — наголосила адвокатка.

Відповідно до статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це стосується осіб із I, II та III групами інвалідності.

Чи можуть мобілізувати особу з інвалідністю у 2026 році, якщо визнають придатною

Адвокатка зазначила, що висновок ВЛК про придатність не дає ТЦК та СП права мобілізувати таку людину, оскільки особи з інвалідністю не підлягають призову під час мобілізації.

Особа з інвалідністю може проходити військову службу тільки добровільно — за власним бажанням та за контрактом. У такому випадку вона проходить ВЛК для визначення придатності до військової служби.

Чи законно направляти особу з інвалідністю на ВЛК

Якщо людина має інвалідність, вона не підлягає призову під час мобілізації, тому направляти її на ВЛК з метою подальшої мобілізації не мають права.

Порядок проведення призову під час мобілізації №560 передбачає направлення на ВЛК військовозобов’язаних, які підлягають призову під час мобілізації. Крім того, військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку, на медичний огляд для визначення придатності до військової служби не направляються.

Виняток можливий, зокрема, якщо людина сама бажає пройти ВЛК або вступає на військову службу за контрактом.

Показовим є і те, що навіть після скасування статусу обмежено придатний, коли таких військовозобов’язаних зобов’язали повторно пройти ВЛК, для осіб з інвалідністю законодавство передбачило виняток. Тобто якщо людина мала статус обмежено придатної і водночас мала інвалідність, проходити повторну ВЛК через скасування цього статусу вона не була зобов’язана.

Адвокатка розповіла, що на практиці мали місце випадки, коли осіб з інвалідністю направляли на проходження ВЛК. Правомірність таких дій ТЦК та СП ставала предметом судового розгляду. У таких справах суди враховували, що особи з інвалідністю не підлягають призову під час мобілізації, та визнавали направлення на ВЛК неправомірним.

Водночас це не означає, що особа з інвалідністю взагалі не може проходити ВЛК. Вона може зробити це за власним бажанням, зокрема якщо має намір вступити на військову службу за контрактом.

Тобто в такому випадку проходження ВЛК є добровільним, а не обов’язковою процедурою для подальшої мобілізації.

— Особам з інвалідністю рекомендую завчасно оформити відстрочку та переконатися, що інформація про неї відображається у військово-обліковому документі. Це допоможе уникнути зайвих спірних ситуацій із ТЦК та СП, — порадила адвокатка.

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