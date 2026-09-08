Майже половина українських школярів не досягає базового рівня знань із читання та математики.

Про це свідчать оприлюднені результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025.

Результати з предметів та розрив із країнами ОЕСР

Згідно з даними звіту, базового (другого) або вищого рівня успішності досягли 65% українських учнів у природничо-наукових дисциплінах, 55% — у читанні, а 54% — у математиці.

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Відповідно, не змогли досягти базового порогу:

35% — із природничо-наукових предметів;

45% — із читання;

46% — із математики.

Показників високого рівня (5 і 6 бали) дісталася лише незначна частина підлітків: 2,6% у математиці, 2% у природничо-науковій сфері та 0,7% у читанні.

Автори дослідження наголошують, що недосягнення базового рівня зазвичай має комплексний характер. Близько 56,4% учасників не мають необхідного мінімуму бодай з одного предмета, а майже третина учнів — з усіх трьох галузей одразу.

За загальними показниками Україна продовжує відставати від середніх значень країн ОЕСР. Освітній розрив у математиці та природничих науках становить близько 1,5 року навчання, а з читання досягає 2 років.

Гендерна та соціально-економічна нерівність

Дослідження виявило відмінності в успішності залежно від статі, соціального статусу та місця проживання школярів.

Зокрема, дівчата випереджають хлопців у читанні на 32 бали, а також у природничих науках на 2 бали. У математиці хлопці опереджають дівчат на 8 балів.

Серед учнів зі сприятливими умовами навчання базового та вищого рівня досягають 80% у природничих науках (проти 53% у несприятливих умовах), 69% у математиці (проти 41%) та 70% у читанні (проти 43%).

У міських школах базового рівня з читання досягли 59% учнів проти 41% у сільській місцевості. У математиці цей показник становить 58% проти 42%, а в природничих науках — 69% проти 53%.

Динаміка та охоплення дослідження

Україна долучилася до PISA вже втретє (після 2018 та 2022 років). Після різкого падіння показників у період між 2018 і 2022 роками результати українських школярів стабілізувалися, проте поки не відновилися.

Основний етап збору даних в Україні тривав із 17 березня до 4 травня 2025 року, охопивши 17 регіонів і 8 962 учасників.

Під час 297 сесій оцінювання безпосередньо основний тест PISA склали 7 105 підлітків віком 15 років. Загалом у дослідному циклі PISA-2025 взяла участь 91 країна.

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