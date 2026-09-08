Німеччина долучається до реалізації проєкту Купол над містом (City Dome), покликаного створити ефективний щит для захисту українських населених пунктів від щоденних атак російських ракет та безпілотників.

Про це перед початком онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Купол над містом для захисту України

На засіданні Рамштайн Пісторіус відзначив старт ініціативи та підтвердив участь Берліна в її фінансуванні та оснащенні.

Зараз дивляться

За словами міністра оборони Німеччини, проєкт Купол над містом (City Dome) є дуже важливим, щоб створити щит для захисту українських міст від атак безпілотників та ракет.

Окрім посилення ППО, Німеччина продовжує системно інвестувати у критично важливі спроможності Збройних сил України для утримання лінії фронту.

— Ми продовжуватимемо безперервні постачання безпілотників та боєприпасів великої дальності для стабілізації фронту. Окрім поточних заходів підтримки, Німеччина профінансує кілька десятків тисяч снарядів великої дальності для артилерії, — сказав він.

Пісторіус наголосив, що боєприпаси планують закупити через Британський консорціум артилерії та протиповітряної оборони, щоб надати Україні.

Джерело : Європейська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.