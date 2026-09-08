Росіяни мають намір до кінця поточного року провести випробування нових балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів. Під час випробувань війська РФ можуть завдати ударів по об’єктах у західних областях України.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький у вівторок, 8 вересня.

Росія проведе випробування нових балістичних ракет

Під час засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО Скібіцький заявив, що тільки у серпні Росія втратила у війні 43 тис. військових. За цей самий період до російської армії рекрутували 39 тис. новобранців.

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Представник ГУР зазначив, що в російському Генштабі вважають неможливим досягнення поставлених цілей у війні без проведення мобілізації. Йдеться про повну окупацію Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи.

У 2026-2027 роках Росія планує мобілізувати до армії близько 600 тис. осіб. Половину з цієї кількості росіяни хочуть призвати до завершення поточного року.

Як повідомив представник ГУР, РФ має намір посилити ракетно-дронові удари по Україні, щоб спровокувати економічну кризу.

Для цього російські війська планують нарощувати виробництво балістичних ракет і збільшувати дальність їхнього польоту.

– За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів, – наголосив Скібіцький.

У межах таких випробувань російські війська можуть атакувати західні області України.

Раніше у розвідці повідомляли, що Росія зберігає значні запаси ракет і продовжує нарощувати їхнє виробництво.

Станом на 5 серпня запас балістичних ракет 9М723 для оперативно-тактичних комплексів Іскандер-М, виділений для російського угруповання військ, становив близько 130 одиниць.

Російський військово-промисловий комплекс зміщує основний акцент на масове виробництво ракетних систем.

Пріоритетними напрямами для російського ВПК залишаються балістичні ракети 9М723 для комплексів Іскандер-М, крилаті ракети Х-101 та Калібри.

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