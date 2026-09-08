Під ударом – західні області: РФ проведе випробування ракет з дальністю 800 км
- Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія до кінця року планує випробувати нові балістичні ракети дальністю до 800 км.
- За його словами, під час випробувань ворог може атакувати західні області України.
Росіяни мають намір до кінця поточного року провести випробування нових балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів. Під час випробувань війська РФ можуть завдати ударів по об’єктах у західних областях України.
Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький у вівторок, 8 вересня.
Росія проведе випробування нових балістичних ракет
Під час засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО Скібіцький заявив, що тільки у серпні Росія втратила у війні 43 тис. військових. За цей самий період до російської армії рекрутували 39 тис. новобранців.
Представник ГУР зазначив, що в російському Генштабі вважають неможливим досягнення поставлених цілей у війні без проведення мобілізації. Йдеться про повну окупацію Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи.
У 2026-2027 роках Росія планує мобілізувати до армії близько 600 тис. осіб. Половину з цієї кількості росіяни хочуть призвати до завершення поточного року.
Як повідомив представник ГУР, РФ має намір посилити ракетно-дронові удари по Україні, щоб спровокувати економічну кризу.
Для цього російські війська планують нарощувати виробництво балістичних ракет і збільшувати дальність їхнього польоту.
– За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів, – наголосив Скібіцький.
У межах таких випробувань російські війська можуть атакувати західні області України.
Раніше у розвідці повідомляли, що Росія зберігає значні запаси ракет і продовжує нарощувати їхнє виробництво.
Станом на 5 серпня запас балістичних ракет 9М723 для оперативно-тактичних комплексів Іскандер-М, виділений для російського угруповання військ, становив близько 130 одиниць.
Російський військово-промисловий комплекс зміщує основний акцент на масове виробництво ракетних систем.
Пріоритетними напрямами для російського ВПК залишаються балістичні ракети 9М723 для комплексів Іскандер-М, крилаті ракети Х-101 та Калібри.